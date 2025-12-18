Dejan Stanković je novi trener Crvene zvezde?

Dejan Stanković vratiće se na Marakanu poslije tri godine.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Srpski trener Dejan Stanković zamijeniće Vladana Milojevića na klupi Crvene zvezde, saznaje "Sportklub". Stanković se nalazi u Beogradu otkako je dobio otkaz u Spartaku iz Moskve i na Marakani je sve spremno za njegov povratak.

Kako navodi pomenuti izvor, tehnički detalji su već utanačeni i očekuje se da se čelnici Zvezde Milojeviću zahvale na saradnji na kraju jesenjeg dijela sezone. To znači da će ugovor biti raskinut šest mjeseci prije isteka.

Iako su crveno-bijeli znatno popravili utisak u Ligi Evrope, vezali su tri pobjede, jako loša izdanja u domaćem prvenstvu su upalila alarm u crveno-bijelom taboru. Stanković će pratktično povesti fudbalere Zvezde u nokaut fazu, dok će u Superligi Srbije morati da uspusti u trku sa Partizanom koji je trenutno lider na tabeli sa četiri boda viška.

Očekuje se da pomocija Dejana Stankovića i pojavljivanje na početku pripremama 3. januara. Tako će Stanković po drugi put naslijediti Milojevića koji mu je 2019. godine ostavio 11 bodova više u odnosi na Partizan i riješenu šampionsku trku, dok će ovog puta pred sobom imati veći izazov.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:19 Bruno Duarte gol protiv Steaue Izvor: Arena sport 1 Premium Izvor: Arena sport 1 Premium

(MONDO)