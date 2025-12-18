logo
Dejan Stanković je novi trener Crvene zvezde?

Dejan Stanković je novi trener Crvene zvezde?

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Dejan Stanković vratiće se na Marakanu poslije tri godine.

dejan stankovic novi trener crvene zvezde Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Srpski trener Dejan Stanković zamijeniće Vladana Milojevića na klupi Crvene zvezde, saznaje "Sportklub". Stanković se nalazi u Beogradu otkako je dobio otkaz u Spartaku iz Moskve i na Marakani je sve spremno za njegov povratak.

Kako navodi pomenuti izvor, tehnički detalji su već utanačeni i očekuje se da se čelnici Zvezde Milojeviću zahvale na saradnji na kraju jesenjeg dijela sezone. To znači da će ugovor biti raskinut šest mjeseci prije isteka.

Iako su crveno-bijeli znatno popravili utisak u Ligi Evrope, vezali su tri pobjede, jako loša izdanja u domaćem prvenstvu su upalila alarm u crveno-bijelom taboru. Stanković će pratktično povesti fudbalere Zvezde u nokaut fazu, dok će u Superligi Srbije morati da uspusti u trku sa Partizanom koji je trenutno lider na tabeli sa četiri boda viška.

Očekuje se da pomocija Dejana Stankovića i pojavljivanje na početku pripremama 3. januara. Tako će Stanković po drugi put naslijediti Milojevića koji mu je 2019. godine ostavio 11 bodova više u odnosi na Partizan i riješenu šampionsku trku, dok će ovog puta pred sobom imati veći izazov.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Bruno Duarte gol protiv Steaue
Izvor: Arena sport 1 Premium
Izvor: Arena sport 1 Premium

(MONDO)

