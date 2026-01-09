logo
Ergina Atamana naljutila priča da ga mijenja Željko Obradović: "To je zato što sam Turčin, zar ne?"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Ergin Ataman smatra da su se neki navijači Panatinaikosa okrenuli protiv njega i napadaju ga zbog njegovog porijekla.

Ataman ljut dok se prica da ga mijenja obradovic Izvor: Screenshot/Twitter/@Eurohoopsnet

Sve su jače glasine da bi Željko Obradović na kraju sezone trebalo da naslijedi Ergina Atamana u Panatinaikosu, a čini se da se takav plan dopada i navijačima "zelenih" jer su zbog toga na društvenim mrežama počeli kampanju protiv aktuelnog trenera. To je primijetio i Ataman koji je na konferenciji za medije, odmah poslije ubjedljive pobjede nad Virtusom u Evroligi (84:71), imao i verbalni obračun s onima koji žele da mu vide leđa.

"Vidio sam da na društvenim mrežama postoje neki ljudi koji počinju da me napadaju, posebno zemlje iz koje dolazim. Šalju neke poruke da sam Turčin i da moram da napustim Grčku jer sam Turčin. Da sam zato jako loš za Panatinaikos...", rekao je razočarani Ataman na konferenciji za medije.


"Ponosan sam što sam Turčin, ali volim Grčku. Volim Atinu. Volim Panatinaikos, ovdje sam da bih bio uspješan. Zbog toga sam na početku utakmice pokazao pesnicu ka vama, jer smo uvijek zajedno", dodao je Ataman.

Iako je bilo "štucanja" zbog povreda, Ataman je ubijeđen da će Panatinaikosa napraviti rezultate ove sezone: "Ta naša sinergija, moramo da se borimo sa svima - sa navijačima, sa igračima, sa stručnim štabom, sa klubom, i tada ćemo dostići velike ciljeve. Nikada ne odustajemo. Nikada ne odustajemo od velikih ciljeva", zaključio je Turčin.

Prethodno je Ataman nagovijestio da će otići iz Panatinaikosa ako na kraju sezone ne osvoji trofej u Evroligi, što je očigledno pokušaj da izvuče još više iz svoje ekipe, koja igra toplo-hladno ove sezone.

Trenutno je na diobi šestog mjesta sa skorom 13-8.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:06
Delije vređaju Atamana
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

