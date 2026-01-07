logo
"Otići ću ako ne osvojim Evroligu": Ergin Atman najavio da će se sam pokupiti

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Trener Panatinaikosa najavio da će otići ako ne bude završio sezonu sa trofejima.

Ergin Ataman najavio odlazak iz Panatinaikosa ako ne osvoji trofeje Izvor: EPA/PETE ANDREOU

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman (60) najavio je da će otići ako ne osvoji Evroligu ili titulu prvaka Grčke.

"Imam veliko povjerenje u svoje igrače i u svoj tim. Htio bih da predložim jedan veoma važan izazov. Znate da imam još jednu godinu garantovanog ugovora sa ovim klubom. Ako ne osvojimo Evroligu ili ako ne osvojimo titulu prvaka Grčke, napustiću Atinu. To je sve", rekao je on u srijedu, pred meč svog tima protiv Virtusa od 20.15 časova.

Panatinaikos trenutno u Evroligi ima skor 12-8 i za sobom ima uzastopne poraze na svom terenu, protiv Olimpijakosa 82:87 i Armanija 74:87.

Ataman je trener Panatinaikosa od 2023. godine i u svojoj prvoj sezoni osvojio je titulu Evrolige. U njegovoj drugoj sezoni, 2024/25, Panatinaikos je u polufinalu Fajnal-fora izgubio od Fenerbahčea.

