Goran Dragić se obratio Željku Obradoviću: "Samo kaži i vraćam se iz penzije"

Legendarni trener Željko Obradović je ponovo u javnosti nakon ostavke u Partizanu.

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović prisustvovao je svečanoj ceremoniji Sportskih igara mladih u Ljubljani i predao ulogu ambasadora legendarnom slovenačkom asu Goranu Dragiću. On se penzionisao krajem 2023. godine, ali nije imao priliku da u svojoj bogatoj karijeri sarađuje sa Obradovićem.

Tokom govora se posebno obratio čovjeku koji je osvojio devet Evroliga, da bi uslijedio i srdačan pozdrav dvojice velikana. Dragić je poručio da bi razmotrio povratak iz penzije ako bi mu se ukazala prilika da mu on bude trener.

"Kada bi nekako uspjeli da dovedemo Željka, najvećeg svih vremena, u Olimpiju… vratio bih se iz penzije! Neispunjena mi je želja da igram za najvećeg trenera, nisam imao šansu da to ostvarim", kroz osmijeh je rekao nekadašnji as Čikaga, Majamija, Finiksa, Hjustona i ostalih NBA timova.

Kada se bližila kraju njegova karijera u NBA, dovodio se u vezu sa Partizanom, ali transfer se nikada nije obistinio. Obradović uručio je Goranu Dragiću plaketu i predao mu funkciju počasnog ambasadora Sportskih igara mladih. Do sada su na ovu poziciju birani sve sami velikani, a cilj je da što više djece krene sportskim stazama.

Podsjetimo, Obradović je bez angažmana od novembra kada je dao neopozivu ostavku i ne planira da preuzme bilo koji tim do kraja sezone. Do sada se dovodio u vezu sa grčkim timovima PAOK-om i Panatinaikosom, ali za sada je sve ostalo na nivou glasina.

