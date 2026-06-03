Završena Prva liga Republike Srpske

Utakmicama sedme runde plej-auta, stavljena je tačka na ovu sezonu.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Mečevima sedmog kola plej-auta ove srijede je stavljena tačka na šampionat Republike Srpske.

Još i prije posljednje runde Lige za opstanak bilo je poznato da će se uz Slobodu iz Novog Grada, koja je još ranije odustala od takmičenja, u niži rang preseliti tim Vlasenice. Ovaj tim je u posljednjoj rundi dočekao Zvijezdu 09, upisavši ubjedljiv poraz (1:4), za koji su "krivci" bili dvostruki strijelci Bakir Begagić i Mahir Rahimić.

Famos je u komšijskom derbiju rezultatom 3:1 porazio ekipu Romanije, dok je Omarska bila još ubjedljivija protiv fočanske Sutjeske.

Novi članovi prvoligaškog društva u Republici Srpskoj trebalo bi da postanu Potkozarje (Aleksandrovac) i Majevica (Lopare) kao šampioni zapadne i istočne grupe drugoligaškog ranga.

Titulu je, podsjetimo, osvojio banjalučki BSK-a, ali od Komisije za licenciranje pri FS BiH zavisi da li će "romantičari" poslije istorijskog trofeja dobiti priliku da debituju u Premijer ligi BiH.

Iz bh. elite je ispao Rudar Prijedor.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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