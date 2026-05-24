BSK novi šampion Republike Srpske! "Romantičari" bodom iz derbija do titule

Dragan Šutvić
Banjalučani su remizirali sa Leotarom (0:0) u derbiju pretposljednjeg kola što im je bilo dovoljno za osvajanje titule.

BSk slavlje.jpg Izvor: Screenshot

Fudbaleri banjalučkog BSK-a novi su šampioni Republike Srpske!

"Romantičari" sa Čaira remizirali su danas u Krupi na Vrbasu, u derbiju 4. kola plej-ofa Prve lige RS, bez pogodaka sa Leotarom. Tako su rundu prije kraja sezone zadržali pet bodova prednosti u odnosu na trećeplasirane Trebinjce, jedini tim koji je mogao da ih ugrozi.

Puleni Igora Mirkovića, koji je u zimskoj pauzi preuzeo komandu nad ekipom od Denisa Maleševića, dočekali su ovo kolo uz pet bodova prednosti u odnosu na izabranike Velibora Đurića.

Kako ne bi morali da strahuju tokom posljednjih 90 minuta, u kanjonu Vrbasa im je bio potreban i bod, do kojeg su stigli "miroljubivim ishodom", osvojivši na taj način prvu titulu šampiona Republike Srpske u klupskoj istoriji.

Posljednji mečevi u doigravanju za šampiona RS igraju se sljedećeg vikenda. Parovi su Kozara – BSK, Leotar – Drina (Zvornik) i Slavija – Laktaši, ali ovi dueli neće promijeniti ništa kad je riječ o osvajaču trona.



(mondo.ba, D. Šutvić)

