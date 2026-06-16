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Amerikanac ne dolazi u Partizan: Izabrao je ponudu drugog evroligaškog tima

Amerikanac ne dolazi u Partizan: Izabrao je ponudu drugog evroligaškog tima

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Spekulisalo se dosta o potencijalnom dolasku Kobija Simonsa u Partizan, ali je on produžio ugovor sa Baskonijom

Kobi Simons ne dolazi u Partizan Izvor: MN PRESS

Kobi Simons (28) ipak ne dolazi u Partizan. Prethodnih mjeseci pisalo se o interesovanju crno-bijelih i pregovorima koji su vođeni sa bekom Baskonije. Ali, na kraju je odlučio da prihvati produžetak ugovora sa španskim klubom.

Tim iz Vitorije se oglasio i potvrdio da je postignut dogovor i da će američki košarkaš ipak da ostane tamo i da pomogne timu i dalje. U nedavno završenoj sezoni u Evroligi ima prosjek od 11,1 poen, 3 asistencije i 1,3 skokova po meču. Pokriva pozicije plejmejkera i beka.

"Postignut je dogovor o produžetku saradnje sa Simonsom na još dvije sezone. Od kada je došao u klub savršeno se uklopio. Kako u tim, tako i kada je odnos sa navijačima u pitanju", navodi se u saopštenju.

Poslije sezone koja je završena bez trofeja Partizan pravi velike promjene u timu. Biće dosta i odlazaka i dolazaka. Đoan Penjaroja je produžio ugovor sa crno-bijelima i biraće nove igrače.

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Tagovi

KK Partizan Baskonija košarka

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