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Evroliga zvala i Partizan: Srpski klubovi konačno postaju franšize

Evroliga zvala i Partizan: Srpski klubovi konačno postaju franšize

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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KK Partizan dobio je poziv Evrolige za status franšize, što će donijeti nove mogućnosti i izazove za klub iz Humske.

KK Partizan dobio je poziv Evrolige za status franšize Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

KK Partizan dobio je poziv Evrolige da postane franšiza, prenosi "Meridijan Sport". Sredinom aprila obavljeni su prvi sastanci na ovu temu, a sada se krenulo i sa konkretizacijom i iz Humske su dobili prve pozitivne signale.

Kao i Crvena zvezda, tako je i Partizan dobio poziv da se finaliziraju dogovori i da crno-bijeli u najkraćemo mogućem roku postanu franšiza. Evroliga želi "večite" u okviru svog novog sistema i u skladu sa promjenom pravila - nema sumnje da će srpski klubovi dobiti novi status u ovom takmičenju, koji su doduše odavno zaslužili.

"Ostoja Mijailović i saradnici su radili na ovom poslu dugo, dugo... Kao nekadašnji šampion Evrope i ekipa sa jednim od najimpresivnijih domaćih terena na svijetu - uz vječitog rivala - Partizan je svakako više nego zanimljiv Evroligi, što je i sada potvrđeno pozivom", navodi se u tekstu i podsjeća da je Bord Evrolige već ranije saopštio da vlasnici desetogodišnjih licenci od naredne sezone transformišu u "franšizne članove takmičenja".

Šta znači "franšiza" Evrolige?

Evroliga mijenja svoj model poslovanja i od trenutnih višegodišnjih licenci prebacuje se na sistem sličan u NBA - takozvane "franšize". Oni koji dobiju taj status, imaće stalno učešće u Evroligi - i to Crvena zvezda, kao i Partizan, već dugo žele.

Tako je Evroliga u aprilu potvrdila da je čak 10 timova poslalo napismeno prijavu za ulazak u ligu "na neodređeno", a među njima su pored Crvene zvezde još i Partizan, Bešiktaš, Hapoel Jerusalim, Hapoel Tel Aviv, Valensija, Virtus, Bahčešehir, Dubai, Zenit i Napoli.

Naredne sezone 2026/27, status franšiza i udeo u vlasništvu Evrolige imaće samo 13 klubova koji trenutno imaju "A" licence. Od juna je Evroliga krenula u evaluaciju svih prijava za suvlasništvo u kompaniji "ECA", koja vodi takmičenje i u samom takmičenju. Takođe, za razliku od sadašnjih nosilaca "A" licence, koji od naredne sezone praktično stvaraju novu Evroligu, svi koji naknadno dobiju status franšize moraće to da plate. Koliko će to koštati?

Od izvora unutar Evrolige saznali smo da će se za status franšize plaćati između 45.000.000 i 80.000.000 evra. Nije se još diskutovalo kome bi se koliko naplatilo i kakvom dinamikom bi te isplate bile vršene.

Sve ovo očekuje se od sezone 2027/28, kada će Evroliga doživjeti novu transformaciju, možda i ujedinjenje sa NBA.

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Tagovi

KK Partizan Evroliga košarka

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