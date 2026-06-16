Bomba s Malog Kalemegdana: Evroliga zvala Crvenu zvezdu da postane franšiza

Evroliga je zvanično pozvala Crvenu zvezdu da postane franšiza, čime se otvaraju nove mogućnosti za klub s Malog Kalemegdana. Pročitajte detalje.

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Sredinom aprila Crvena zvezda je imala sastanke sa predstavnicima Evrolige oko svog budućeg statusa u ovom takmičenju, a sada stižu zaista pozitivne vesti za klub s Malog Kalemegdana.

Evroliga je i zvanično pozvala Crvenu zvezdu da postane franšiza, prenosi "Meridian Sport".

"Razgovori uprave crveno-bijelih, koje je predvodio predsednik Željko Drčelić, sa čelnicima prestižnog takmičenja su urodili plodom i donijeli velike vijesti za srpsku košarku. Evroliga je prepoznala značaj Zvezde za evropsku košarku i riješila da upiti poziv na adresu kluba sa Malog Kalemegdana - sa željom da beogradski velikan u narednom periodu postane stalni član elite", navodi se i dodaje da je dogovor na stolu.

Finalni razgovori, koji će donijeti odgovor na pitanje da li će Crvena zvezda na kraju i postati franšiza Evrolige, dogodiće se početkom jula, ali je jasno već sada da će se to dogoditi na želju obje strane.

Šta znači "franšiza" Evrolige?

Izvor: MN PRESS

Evroliga mijenja svoj model poslovanja i od trenutnih višegodišnjih licenci prebacuje se na sistem sličan u NBA - takozvane "franšize". Oni koji dobiju taj status, imaće stalno učešće u Evroligi - i to Crvena zvezda, kao i Partizan, već dugo žele.

Tako je Evroliga u aprilu potvrdila da je čak 10 timova poslalo napismeno prijavu za ulazak u ligu "na neodređeno", a među njima su pored Crvene zvezde još i Partizan, Bešiktaš, Hapoel Jerusalim, Hapoel Tel Aviv, Valensija, Virtus, Bahčešehir, Dubai, Zenit i Napoli.

Naredne sezone 2026/27, status franšiza i udio u vlasništvu Evrolige imaće samo 13 klubova koji trenutno imaju "A" licence. Od juna je Evroliga krenula u evaluaciju svih prijava za suvlasništvo u kompaniji "ECA", koja vodi takmičenje i u samom takmičenju. Takođe, za razliku od sadašnjih nosilaca "A" licence, koji od naredne sezone praktično stvaraju novu Evroligu, svi koji naknadno dobiju status franšize moraće to da plate. Koliko će to koštati?

Od izvora unutar Evrolige saznali smo da će se za status franšize plaćati između 45.000.000 i 80.000.000 evra. Nije se još diskutovalo kome bi se koliko naplatilo i kakvom dinamikom bi te isplate bile vršene.