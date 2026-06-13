Nikola Vučević: Ne razmišljam o dolasku u Zvezdu, nije mi plan da se vratim u Evropu

NBA centar otvoreno rekao da trenutno ne razmišlja o dolasku u Evropu i u Crvenu zvezdu. Sav fokus mu je usmjeren ka ostanku u NBA ligi.

Izvor: YouTube/NBA Mozzart Podcast/Screenshot

Iskusn NBA centar Nikola Vučević (35) oglasio se o mogućnosti dolaska u Crvenu zvezdu i rekao da u ovom trenutku ne razmišlja o tome, niti o dolasku u Evropi. Crnogorski košarkaš vidi sebe samo u NBA ligi.

"Fokus mi je stvarno na NBA ligi. Želja mi je da ostanem tamo. Kao što sam rekao, najbolja je liga, tamo sam 15 godina i volio bih da tamo ostanem do kraja. Čekam 1. jul, pregovore, da vidim opcije i šta mi je dalje", rekao je on u podkastu "NBA Mozzart Podcast"

Da li je ovog ljeta drugačija priča o njegovom mogućem dolasku u Zvezdu?

"Jeste drugačija jer mi je istekao ugovor, pa ljudi to pominju, ali fokus mi je NBA, mislim da tamo imam mjesto i znam da imam kvalitet da igram tamo na visokom nivou. Ako se ikad desi da se odlučim da se vratim u Evropu, jedan od prioriteta bila bi Zvezda, ali sada to nije fokus i ne razmišljam o tome. Fokus je potpuni na NBA. Očekujem da ću tamo ostati i u narednom periodu."

Vučević je rekao da razumije želju navijača da dođe među crveno-bijele.

"Razumijem sa navijačke strane, nije mi to uopšte problem, bude mi drago kada mi neko priđe na ulici, dođe i lijepo je to. Samo ne želim da se stvaraju nerealne želje kod navijača i očekivanja, da im prodajem lažnu priču, da ih ložim da dolazim da bi me voljeli. Navijam za Zvezdu od kada sam mali, otac mi navija i tako je počelo. Ako bih se ikad vratio u Evropu, a nije mi u planu, Zvezda bi bila jedan od favorita. Za sada mi to nije u planu."

Izvor: Brian Fluharty / Getty images / Profimedia

Gdje vidi svoj život poslije NBA karijere?

"Plan je da se vratimo u Beograd, da ovdje živimo. Nedostaje nam ovdašnji život, blizu porodice i prijatelja. Način života ovdašnji nam prija, prije svega socijalni život, a najbitniji faktor nam je zbog djece - da nauče jezik, da znaju odakle su, da budu blizu babe, dede, ujaka, tetke, da nauče odakle su i da stvore korijene, zavole. A, poslije gdje ih život odvede - njihova je stvar. To bismo voljeli, to vidim i kroz sebe, jer sam veliki dio djetinjstva odrastao u Belgiji, pa se sa 11 godina vratio u Bar. U Baru sam upoznao suprugu, prijatelje, to mi je jako bitan period i volio bih da mi djeca to osjete", rekao je Vučević.

Da li je osjetio želju da ostane u nekom klubu i poslije karijere?

"Kako sam stariji, sve više mi se to pojavljuje kao mogućnost. Koja bi to uloga bila? Ne bih volio da mi bar na početku to oduzme mnogo vremena. Pomoćni trener u NBA ligi provede ozbiljne sate u sali i na putovanja, to ne bih. 'Front ofis'? Mogao bih sportski sektor, ali biznis-politikom oko kluba ne bih volio da se bavim. Ali neka uloga skauta ili savjetnika, to bih volio, pogotovo gdje su mlađi igrači, da budem spona 'front ofisa' i igrača, mislim da bi mi to bilo interesantno. Nadam se da ću igrati još nekoliko godina, ali na početku bih volio da se prije svega posvetim porodici, jer mi dosta vremena oduzima košarka i čitav život mi se svodi na to."

Da li je postojala opcija da igra sa Nikolom Jokićem u tandemu?

"Jesmo pričali kroz šalu, kroz večere na kojima smo se družili, da bih mogao da mu budem saigrač kada budem na kraju, kada bi mi se bude smanjivala uloga, jer je mlađi od mene. Pričali smo da budem drugi centar. Prvo bi dobro bilo sa košarkaške strane, jer igramo na sličan način, a bila bi lijepa priča i što se tiče druženja. Vidjećemo."

Izvor: MN PRESS

"Već treniram"

Da li uspijeva da se isključi od košarke tokom ljeta?

"Djeca vole da igraju protiv mene, Bogu hvala da je tako. S njima uživam da igram i tu se vraća dječija ljubav prema košarci. Nikad ne umijem baš 100 odsto da se isključim iz košarke. Čim završim sezonu, u glavi mi je pauza, da ne bi trebalo da se opustim mnogo. Ovog ljeta imam situaciju sa ugovorom, razmišljam o tome i to uvijek tu stoji. To je prirodno kod nas profesionalnih sportista, već treniram."

Da li je definitivno završio sa Crnom Gorom?

"Mislim da je definitivno - da. Ako sam već tako rekao, ako je već organizovan i ispraćaj i ako sam otišao na lijep način, obično ljudi kada se vrate iz penzije ne bude to kako treba. Ne bih da pokvarim utisak taj posljednji."

"Nervira me šta se u Evropi priča o NBA"

Priznao je Vučević da ga nerviraju komentari da se u NBA ligi ne igra odbrana.

"Nervira me to kad čujem, pogotovo iz Evrope, da se ne igra odbrana u NBA. To je najbolja liga na svijetu, prije svega jer ligu čine igrači i najbolji su tamo. Nema tu šta da se priča da li je najbolja. Što se tiče odbrane, u svakoj ekipi se od prvog dana na trening-kampu priča o odbrani. Ali tamo igrati odbranu je jako teško. Prvo, teren je veći, tri sekunde u odbrani pravi ozbiljan problem. Svi šutiraju trojke i to pravi problem za 'spejsing'. Ne znam kako to izgleda na televiziji, ali fokus je uvijek na odbrani, daješ sve od sebe da braniš i vidi se kada krene plej-of da je to drugačije. Ljudi bi trebalo da razumiju da i kada igraš četiri utakmice nedjeljno, neće svaka biti dobra. Ako su ljudi gledali Boston, Oklahomu ili San Antonio, vidjeli su da se igra odbrana. Ali to su tako dobri igrači kao da gledaš vozače F1 kako voze, pa sve ide bez problema u krivinama. Probaj ti da to tako uradiš."

"Da dođe evroligaška ekipa i da igra sa lošom ili srednjom NBA ekipom po NBA pravilima, bilo bi 30-40 razlike bez problema. Sve je drugačije nego u Evropi i ne mogu to ljudi da shvate koji nisu bili tamo i koji nisu igrali. Ne pričam ovo jer sam bio tamo, pratim i Evroligu, ima svoju draž, ali NBA je NBA. Na stranu organizacija, sami igrači su najviši nivo. To je kao Liga šampiona u fudbalu."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!