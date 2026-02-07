Samo Lebron bolji, Jokić još nije ni blizu: Ovako Nikola Vučević piše istoriju u NBA ligi

Nikola Vučević drugi na listi dabl-dabl učinaka među aktivnim igračima u NBA ligi.

Izvor: MN PRESS

Crnogorski košarkaš Nikola Vučević (35) nedavno je promijenio tim u NBA ligi, pošto su ga Čikago Bulsi proslijedili Boston Seltiksima, sa kojima bi ove sezone mogao da napadne i titulu u najjačoj ligi na svijetu. Odmah na prvom meču Vučević je imao veoma zapažen učinak, jer je utakmicu protiv Majamija završio sa 11 poena i 12 skokova.

Bio je to čak 576. dabl-dabl učinak za Crnogorca u NBA ligi, pa Boston nije propustio priliku da se pohvali zbog izuzetnog dostignuća. Iako je u njihovom dresu odigrao tek jedan meč, Seltiksi su u prvi plan istakli da je među aktivnim igračima Nikola Vučević drugi na listi po broju dabl-dabl mečeva, odmah iza gotovo nedostižnog Lebrona Džejmsa koji ima izuzetno dugačku karijeru. Lebron Džejms je u karijeru upisao 612. dabl-dabl učinaka, odnosno 36 više od crnogorskog centra.

Most double-doubles among active players:



1. LeBron James - 612

2.@NikolaVucevic- 576pic.twitter.com/9UAu5V2Smk — Boston Celtics (@celtics)February 6, 2026

Srpski košarkaš Nikola Jokić peti je na listi aktivnih NBA igrača po broju dabl-dabl učinaka, ali bi u narednim godinama mogao da napreduje. On je do sada odigrao 534 ovakva meča, a ispred njega su samo košarkaški veterani - pored pomenutih Lebrona Džejmsa i Nikole Vučevića tu su još Kris Pol i Rasel Vestbruk.

Tokom prethodnih pet punih sezona Nikola Jokić je prosječno bilježio više od 60 mečeva sa dabl-dabl učinkom, a ove sezone je malo slabiji jer je zbog povrede propustio više od mjesec dana akcije. Ipak, jasno je da će Nikola Jokić prije kraja karijere prestići Rasela Vestbruka i Krisa Pola, a vjerovatno i Nikolu Vučevića koji ima četiri NBA sezone više od srpskog košarkaša.

Kada je riječ o ukupnom broju dabl-dabl učinaka u istoriji NBA, na prvom mjestu je Tim Dankan. Nekadašnji krilni centar ima čak 841 ovakav meč, a iza njega su Karl Meloun (814), Hakim Olajdžuvon (775), Dvajt Hauard (748), Kevin Garnet (742), Šekil O'Nil (727), Džon Stokton (714), Čarls Barkli (710), Lebron Džejms (612), Patrik Juing (580)...

Nikola Vučević je na 11. mjestu vječne liste, iza njega je Dejvid Robinson, a zatim trojica igrača koji su i dalje u NBA. Istina, veterani Kris Pol (539) i Rasel Vestbruk (536) ne mogu da se nadaju velikom napretku na ovoj listi, dok bi Nikola Jokić u narednim godinama mogao da se približi vrhu.

