Rekord karijere Nikole Topića: Ovo je znak da stiže veća uloga u ekipi šampiona

Budućnost srpske košarke Nikola Topić (20) postigao je rekord karijere u razvojnom timu Oklahome (Oklahoma Siti Blu) koji je poražen od razvojnog tima Lejkersa 120:129, na domaćem terenu. Bila je ovo još jedna sjajna partija mladog Topića, koji polako pronalazi ritam i uskoro se može nadati i zapaženoj ulozi u timu šampiona NBA lige.

Nikola Topić je u porazu Oklahome postigao 29 poena, a bio je i na pragu dabl-dabl učinka, pošto je imao i devet asistencija. Uz to, četiri puta je uhvatio loptu, a imao je i četiri izgubljena posjeda. Na kraju, iz igre je šutirao 10/18, što je 56 odsto, za tri poena je bio precizan dva puta iz šest pokušaja, dok je za dva ubacio osam ubačenih šuteva iz 12 pokušaja. Sa linije penala je šutirao 5/6 i sve to za 34 minuta na terenu.

Oklahoma nije dobro startovala, poslije 12 minuta imala je zaostatak 27:35, a onda je potpuno potonula u drugoj četvrtini, pošto je na semaforu stajao rezultat 50:75. U trećem periodu meča Nikola Topić imao je zapaženu ulogu, pošto je u 32. minutu započeo seriju u kojoj je vezao 6:0 i Oklahoma se našla na jednocifrenom zaostatku 88:96.

Bio je Topić aktivan i u nastavku meča, domaćin je u serijama uspijevao da smanji zaostatak i stigne na "minus" četiri (120:124), svega minut i 14 sekundi prije kraja susreta. Poene je donio Nikola Topić, ali je onda uslijedila serija gostiju, poslije koje nije bilo povratka za Oklahomu. Enton Votson je ubacio važnu trojku, a onda je Nik Smit sa linije penala uvećao razliku za sedmu pobjedu u nizu Saut Bej Lejkersa.