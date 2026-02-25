logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Topić išao u goste kod Rajakovića: I pred njim pokazao da je veliki talenat

Nikola Topić išao u goste kod Rajakovića: I pred njim pokazao da je veliki talenat

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Za kratko vrijeme na terenu Nikola Topić postigao važnu trojku i "odlijepio" svoju ekipu u Torontu.

Oklahoma sa Nikolom Topićem pobijedila u Torontu Izvor: AP Photo/Kyle Phillips

Srpski košarkaš Nikola Topić odigrao je prethodne noći svoju petu utakmicu u NBA ligi i pomogao je Oklahomi da dođe do pobjede u gostima protiv Toronta, kod Darka Rajakovića. Na kraju, bilo je 116:107 za Oklahomu, koja i dalje igra bez najboljeg igrača Šeja Gildžes-Aleksandera.

Na ovom susretu Nikola Topić je igrao pet i po minuta i stigao je da postigne tri poena, dok je s njim na parketu napravljen razlika od šest poena. Pogledajte trojku koju je postigao Topić:


Najefikasniji u njegovoj ekipi bio je Volas sa 27 poena, Džou je postigao 22, što samo pokazuje koliko je ekipa Oklahome opasna - i koliko "dugačku klupu" ima. Dobar utisak ostavio je Karuzo sa 16 poena, Dort ime 15, dok je samo još centar Hartenštajn sa 11 poena i devet skokova bio dvocifren.

Što se tiče Toronta, koji hoće da igra na sličan način, kod njega je Beeret imao 21 poen, Kvikli i Volter po 17, Barns i Ingran po 15....

Prethodne noći od srpskih igrača igrao je još samo Tristan Vukčević koji je imao pet poena, šest skokova i jednu asistenciju za 22 minuta u dresu Vašingtona, ali je njegova ekipa doživjela poraz od Atlante (119:98). Nikole Jovića nije bilo u timu Majamija u porazu od Milvokija (128:117).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Oklahoma Nikola Topić košarka NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC