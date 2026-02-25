Nikola Topić išao u goste kod Rajakovića: I pred njim pokazao da je veliki talenat

Za kratko vrijeme na terenu Nikola Topić postigao važnu trojku i "odlijepio" svoju ekipu u Torontu.

Izvor: AP Photo/Kyle Phillips

Srpski košarkaš Nikola Topić odigrao je prethodne noći svoju petu utakmicu u NBA ligi i pomogao je Oklahomi da dođe do pobjede u gostima protiv Toronta, kod Darka Rajakovića. Na kraju, bilo je 116:107 za Oklahomu, koja i dalje igra bez najboljeg igrača Šeja Gildžes-Aleksandera.

Na ovom susretu Nikola Topić je igrao pet i po minuta i stigao je da postigne tri poena, dok je s njim na parketu napravljen razlika od šest poena. Pogledajte trojku koju je postigao Topić:

Nikola Topic 3️⃣pic.twitter.com/HxIvDEMjfg — Oklahoma City Brasil (@oklahoma_br)February 25, 2026



Najefikasniji u njegovoj ekipi bio je Volas sa 27 poena, Džou je postigao 22, što samo pokazuje koliko je ekipa Oklahome opasna - i koliko "dugačku klupu" ima. Dobar utisak ostavio je Karuzo sa 16 poena, Dort ime 15, dok je samo još centar Hartenštajn sa 11 poena i devet skokova bio dvocifren.

Što se tiče Toronta, koji hoće da igra na sličan način, kod njega je Beeret imao 21 poen, Kvikli i Volter po 17, Barns i Ingran po 15....

Prethodne noći od srpskih igrača igrao je još samo Tristan Vukčević koji je imao pet poena, šest skokova i jednu asistenciju za 22 minuta u dresu Vašingtona, ali je njegova ekipa doživjela poraz od Atlante (119:98). Nikole Jovića nije bilo u timu Majamija u porazu od Milvokija (128:117).

