Htio frku sa Nikolom Topićem, pa u sekundi shvatio: Denis Šruder samo napravio korak unazad

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nemački NBA as Denis Šruder na trenutak poželio sukob sa Nikolom Topićem, pa se odmah povukao kada je shvatio o kome se radi.

Denis Šreder htio sukob sa Nikolom Topićem pa se povukao Izvor: X.com

Plejmejker Klivlend Kavalirsa Denis Šruder krenuo je ka srpskom košarkašu Nikoli Topiću sa namjerom da se fizički obračuna u meču protiv "Topove" Oklahome. Poslije jedne finte šuta Nijemac je "podigao" srpskog NBA plejmejkera, a Nikola ga je zakačio rukom po licu. I zaista, Šreder je u trenutku izgubio kontrolu i poželio da se sukobi sa Topićem, ali je brzo zastao.

Sigurno je shvatio da je pred njim košarkaš koji je u prethodne dvije godine pobijedio dvije teške povrede ukrštenog ligamenta koljena, a ove sezone i rak testisa, koji je takođe pobijedio i vratio se košarci.

Pogledajte tu situaciju: 

Topićeva Oklahoma pobijedila je Klivlend u derbiju NBA lige 121:113, a Topić je na terenu proveo osam minuta i ubacio dva poena. Nikola za sobom ima tri nastupa za NBA šampione, protiv Milvokija 13. februara (2 poena), Bruklina 21. februara (9 poena) i protiv Klivlenda u nedjelju.

Tagovi

Denis Šreder Nikola Topić košarka NBA liga

