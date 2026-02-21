logo
"Nikola Topić se ne plaši nikoga": Šej u transu gledao šta radi srpski biser, cijela hala mu klicala

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš Nikola Topić odigrao je sjajnu partiju za Oklahoma siti Tandere i polako postaje miljenik navijača.

Nikola Topić odigrao odličan meč za Oklahomu Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Srpski plejmejker Nikola Topić polako pronalazi svoje mjesto u Oklahomi nakon što je pobijedio rak testisa. On je imao nekoliko majstorskih poteza u pobjedi protiv Bruklin Netsa 10:5:86, za šta su ga navijači pozdravili ovacijama. Mladi as je jednim potezom digao cijelu halu na noge, a aktuelni MVP NBA lige Šej Gildžus-Aleksandar je sve burno ispratio sa klupe.

Prije samo sedam dana je konačno debitovao za Tandere, a već poslije nekoliko kraćih uloga svi znaju šta mogu od njega da očekuju. Ne boji se da preuzme inicijativu, požrtvovan je u odbrani i ima sjajan osjećaj za igru.

Ovog puta je na terenu proveo 12 minuta i za to vrijeme zabilježio i više nego solidnih devet poena, tri skoka i dvije asistencije.

Trener Oklahome Mark Dagnolt i te kako računa na njega u nastavku sezone, iako je Topićeva minutaža i dalje dozirana.

"On je plejmejker. Košarka više nema mnogo pravih plejmejkera. Postoji nevjerovatna vještina. Ali tradicionalni timski trkači, to je ono što je on", rekao je trener Oklahome i dodao:

"Zaista dobar osjećaj za igru. Ulazi u igru i ponaša se kao da pripada. Šutira trojke. Ne plaši se da prodre... očigledno ima dug put pred sobom što se tiče kondicije, ali uzbuđeni smo zbog njega", jasan je NBA trener.

Što se tiče utakmice, Mekejn je bio najbolji u Oklahomi sa 21 poenom, Čet Holmgren je dodao 15. Majkl Porter Džunior je bio najefikasniji kod Bruklina sa 22 poena, devet skokova i pet asistencija, dok je Traore imao 17.

Tagovi

Nikola Topić NBA liga Oklahoma

