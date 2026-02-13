logo
Nikola Topić debitovao u NBA ligi: Pobijedio rak, pa ubacio prve poene u karijeri

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikola Topić odigrao je prvi meč u NBA ligi i dao je svoje prve poene poslije svih problema koje je imao i borbe sa rakom testisa.

Nikola Topić debitovao u NBA ligi za Oklahomu Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Nikola Topić debitovao je u NBA ligi i odigrao prvi meč još od kada je prije dvije godine draftovan u Oklahomi. Prvu sezonu propustio je zbog teške povrede koljena, dok je pred početak tekuće sezone ustanovljeno da ima rak testisa. Pobijedio je tešku bolest i poslije dugog oporavka zaigrao u porazu od Milvokija (110:93).

Kada je ušao na teren cijela dvorana je ustala na noge da ga pozdravi. Dobio je ovacije i aplauze, kako od navijača tako i od igrača na terenu. Na kraju je igrao 12 minuta i ubacio dva poena, uz po jedan skok i asistenciju.

Jasno je da će talentovanom srpskom plejmejkeru biti potrebno vrijeme da uđe u pravi ritam i takmičarsku formu, ali definitivno raduje njegov povratak i prvi meč poslije svih problema koje je imao na početku svoje NBA karijere. Ubacio je prve poene u karijeri u najjačoj ligi na svijetu, prve od nadamo se mnogih.

Što se liste strijelaca u Oklahomi tiče, nije bilo povrijeđenog Šeja Gildžusa-Aleksandera, a najefikasniji bili su Ajzea Džo sa 17 i Čet Holmgren sa 16 poena i 13 skokova. U pobjedničkom timu nije bilo povrijeđenog Janisa Adetokumba, a istakli su se Ousman Dijeng (19, 13sk) i Ej Džej Grin (17, 3as).

Rezultati:

  • Oklahoma - Milvoki 93:110
  • Juta - Portland 119:135
  • LA Lejkers - Dalas 124:104

