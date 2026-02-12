logo
Adetokumbo ne može na Ol-star: Poznato je ko će da ga zamijeni na meču svih zvijezda

Autor Nemanja Stanojčić
Janis Adetokumbo će zbog povrede da propusti predstojeći Ol-star i umjesto njega će učestvovati Dieron Foks

Janis Adetokumbo ne nastupa na NBA Ol-staru Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Janis Adetokumbo neće igrati na predstojećem Ol-staru. Povreda je napravila problem grčkom superstaru i neće moći da se pojavi na meču svih zvijezda u Los Anđelesu, u dvorani Klipersa.

"Zvezda San Antonija Dieron Foks zamijeniće Janisa Adeotkumba na NBA Ol-staru", otkrio je pouzdani košarkaški novinar Šems Čaranija koji je prethodnih mjeseci pisao svakodnevno o Janisovom odlasku iz Milvokija.

Nije Grk otišao prije roka za trejdove, ali bi sve to moglo da se promijeni na ljeto. Janis je rekao da želi da se bori za titulu i da mu je to glavni cilj, a Baksi trenutno nemaju tim koji je sposoban da bude konkurent za to. Spominje se nekoliko timova, navodno su najviše zainteresovani Lejkersi koji su spremni da "sklone" Lebrona Džejmsa i da upare Adetokumba sa Lukom Dončićem.

Tagovi

Janis Adetokumbo NBA liga Ol-Star

