"Nek mi zvižde, volim to": Milvoki i Adetokunbo tonu sve dublje

Navijači Milvokija bijesni su zbog nove loše partije svog tima.

Izvor: Oh No He Didn't @/X/Printscreen

Milvoki Baksi igraju sezonu za zaborav. Novi debakl doživjeli su od Minesota Timbervulvsa 139:106, i to na domaćem terenu. Već na poluvremenu gosti su imali +30, a navijači su nezadovoljstvo pokazali tako što su svoje "ljubimce" sa terena ispratili zvižducima. Šta na to kaže Janis Adetokunbo koji samo "odrađuje" sezonu u Baksima jer je evidentno da bi želio da bude negdje drugdje?

Uprkos nezadovoljstvu, ponovo je bio najefikasniji u svom timu sa 25 poena, osam skokova i pet asistencija, a izgeda da ga zvižduci sa tribina ne pogađaju previše.

"Nikada. Nikada nisam bio u ovakvoj situaciji. Pomalo novo za mene. Ne mijenja se. Ista je stvar. Nije bitno. Trudim se da napredujem i kada su loši momenti. Napredujem kada ljudi ne vjeruju u mene. Nije bitno da li sam na putu, da li sam kod kuće, da li sam na porodičnoj večeri, da li sam u trening centru sa saigračima. Nije baš bitno. Dakle, da, nikada ranije nisam bio dio nečega sličnog, tako da je to bilo nešto novo za mene. Ipak, sviđa mi se. Volim to", rekao je Grk.

Propao mu trejd

Iako se spekulisalo da želi da promijeni tim, to se nije obistinilo, a navodno je Čikago odbio da ga dovede. Ipak, nedavno je stavio tačku na spekulacije i jasno svima stavio do znanja svoj stav.

"Neće nikada postojati trenutak u kojem ću izaći i reći: 'Hoću trejd.' To jednostavno nije u mojoj prirodi. Ne idem nigdje. Moj fokus je ovdje. Želim da pomognem ovoj ekipi da izađe iz teškog perioda, da igram kvalitetnu košarku, budem zdrav i budem oslonac saigračima. Cilj je jednostavan - pobjede. U posljednjih šest utakmica imamo skor 4-2 i to pokazuje da stvari mogu da krenu nabolje. Sezona je duga i ima još mnogo prilika", rekao je nedavno Adetokunbo.

Inače, Baksi su trenutno 11. na tabeli Istočne konferencije sa 17 pobjeda i čak 23 poraza, pa ih u nasavku sezone čeka grčevita borba za plej-of.