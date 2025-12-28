Vučević prišao Janisu i rekao samo "zašto": Poslije toga izbio je haos u kom su učesvovali svi

Pogledajte kako je Nikola Vučević prišao Janisu Adetokunbu i upitao ga zašto je morao da izvede takav potez na kraju utakmice, poslije čega je došlo do haosa na parketu.

Izvor: Screenshot/Twitter/@HaterReport_

Janis Adetokunbo zakucao je "vjetrenjačom" u posljednjim sekundama već riješene utakmice Milvokija i Čikaga (112:103) zbog čega su se svi igrači Bulsa naljutili na njega. Nikola Vučević prišao mu je i pitao zbog čega je to uradio, poslije čega su se svi ostali igrači uključili u raspravu, pa je došlo i do tuče na parketu.

Pravio se Adetokunbo da ništa loše nije uradio, ali zbog toga što je pokazao nepoštovanje prema Čikagu svi su bili spremni da se potuku sa njim, tako da je bilo "gadno" na parketu. Pogledajte tu scenu:

GIANNIS WINDMILL IN THE FINAL SECONDS —



Bulls players were upset.



pic.twitter.com/HqevC7p4NW — Hoop Central (@TheHoopCentral)December 28, 2025



Kada je Vučević vidio šta se dogodilo, samo se sklonio od mjesta nereda, okrenuo je leđa jer je primijetio da su igrači Milvokija mnogo nervozniji, a mnogo veći problem za njega i njegovu ekipu bio bi da izgubi živce i dobije isključenje. Na kraju, sve se to završilo bez mnogo haosa, u odnosu na to kako je prvobitno djelovalo.

"Već 13 godina sam u ligi. Ako nastavimo da gubimo, polovima tima neće biti ovdje. Nećemo ući u plej-of... A ako je zakucavanje ono što mora da se desi da bi se svi probudili i shvatili da se borimo za goli opstanak, neka bude tako", rekao je Grk.

Inače, Janis Adetokunbo je navodno tražio trejd iz Milvokija i želi da ode iz ove ekipe s kojom smatra da više ne može da osvaja titule, a nedavno se vratio na parket poslije povrede. Prethodne noći zabilježio je 29 poena i osam skokova za samo 25 minuta na parketu. Vučević je sa 16 poena bio najbolji strijelac svog tima, uz Vajta koji je imao isti učinak, samo pet skokova manje.

NBA rezultati 28. decembar: