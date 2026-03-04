logo
Dvije bitne vijesti za Denver i Jokića: Još jedno pojačanje i povratak ključnog igrača u kriznom periodu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dvije nove vijesti stižu iz Denvera pred završni dio sezone i rezultatsku krizu u kojoj se Nagetsi trenutno nalaze. Eron Gordon se uskoro vraća, a doveden je i Dejvid Roudi.

Dvije bitne stvari za Denver i Nikolu Jokića Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Dvije važne vijesti za Denver u ključnom dijelu sezone i to u momentima dok traje rezultatska kriza. Ona mnogo važnija za Nikolu Jokića i ekipu je povratak Erona Gordona. Nije igrao još od 23. januara kada je doživio povredu tetive i trebalo bi da se vrati vrlo brzo.

Prema informacijama koje stižu iz Amerike, očekuje se da Gordon zaigra na meču protiv Njujork Niksa koji se igra u noći između petka i subote po našem vremenu. On je veoma važan igrač za Nagetse, prvenstveno kada je odbrana u pitanju. Segment sa kojim se muče već neko vrijeme.

Druga vijest je odluka da je u klub stigao još jedan igrač. Američki novinar Šams Čaranija piše da je Denver doveo Dejvida Rodija na dvosmjerni ugovor. On je do sada igrao za filijalu Toronta. Igra na poziciji krilnog centra. Najbolju sezonu imao je u Memfisu kada je imao prosjek od 8,4 poena, 4,2 skoka i 1,6 asistencija po meču.

