Košarkaši Partizana pobjegli sa Bliskog Istoka: Stigli su u Ljubljanu, evo kada dolaze u Beograd

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dvejn Vašington, Šejk Milton i Dilan Osetkovski stigli su u Ljubljanu i izvukli su se iz zaraćenog područja na Bliskom Istoku.

Dvejn Vašington, Šejk Milton i Dilan Osetkovski stigli u Ljubljanu Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana uspjeli su da izađu sa Bliskog Istoka i da se izvuku iz ratnog područja. Dvejn Vašington, Šejk Milton i Dilan Osetkovski stigli su u Evropu, sletjeli su oko 22 časa u Ljubljanu (Slovenija).

Prema nezvaničnim informacijama MONDA tamo će ostati večeras i očekuje se da će ka Beogradu da krenu sutra. Dakle, poslije nekoliko dana provedenih u Dubaiju konačno će da stignu u srpsku prestonicu u naredna 24 časa.

Podsjetimo, njih trojica su otišla u Dubai tokom reprezentativne pauze sa porodicom i prijateljima. Plan je bio da se vrate mnogo ranije, ali je tada krenuo rat, zatvoren je vazdušni prostor i avioni nisu mogli da krenu iz Dubaija.

Kada Partizan igra naredni meč?

Meč između Partizana i Dubaija bio je zakazan za 5. mart u Beogradskoj areni (20.30), ali je Evroliga bila primorana da odgodi tu utakmicu. Ne samo zbog spomenutog trilinga igrača Partizana, već i zbog toga što ekipa Dubaija nije mogla da dođe u Beograd.

Sljedeći meč Partizana igra u ABA ligi 8. marta protiv Bosne na gostovanju (20 časova) i očekuje se da će sva trojica da budu u konkurenciji za tu utakmicu. Poslije toga će gostovati Virtusu u Bolonji 12. marta (20.30h).

