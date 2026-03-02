"Molim Boga da se vrate živi i nepovrijeđeni": Mijailović se oglasio o igračima Partizana u Dubaiju

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović oglasio se o trojici igrača koji ne mogu da napuste Dubai jer su zatvoreni aerodrom i vazdušni prostor.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Trojica košarkaša Partizana i gotovo cijeli tim Dubaija nalazili su se u tom gradu kada je Iran počeo da ga bombarduje - nakon što su ih napali Izrael i SAD. Iranci su američke baze na Bliskom istoku označili kao svoje primarne ciljeve, pa je zbog toga ugroženo odigravanje meča Partizana i Dubaija u okviru Evrolige.

Gostujući na televiziji "K1", predsjednik Partizana govorio je o trojici igrača koji su "zarobljeni" u Dubaiju. Dvejn Vašington, Šejk Milton i Dilan Osetkovski iskoristili su kratku pauzu u sezoni da otputuju u Ujedinjene Arapske Emirate, koje sada ne mogu da napuste jer je i ta zemlja pod udarima iranskih snaga.

"Naša tri igrača su nakon pauze za reprezentacije otišla na odmor u Dubai, kao i mnogi igrači i ljudi. Dubai su, kao i posljednjih 15 godina, vidjeli kao vrhunsko i sigurno mjesto za odmor i kada je provod u pitanju. To je njihova volja. Mi po ugovoru ne možemo da određujemo gdje će igrači, kada je pauza, da idu na odmor. Nisu naši igrači jedini u Emiratima. U ovom trenutku se u Dubaiju, po informaciji kojom mi raspolažemo, nalazi 14 evroligaških igrača i jedan trener, Šarunas Jasikevičijus, trener aktuelnog prvaka Evrope. Naša tri igrača su na stalnoj vezi sa našim ljudima iz kluba. Trenutno su bezbjedni. Želio bih da se zahvalim klubu Dubai, koji je ponudio da košarkaši tamo treniraju. Jutros smo imali razgovor, oni su jako dobro povezani sa njihovim državnim organima. Neće poletjeti za Beograd ni danas, ni sutra. Utakmica sa Dubaijem će sigurno biti odložena u ovom trenutku", rekao je Ostoja Mijailović.

Trojica košarkaša Partizana vjerovatno će se zajedno sa delegacijom Dubaija uputiti ka Evropi, ali to neće biti lako. Navodno, oni prvo moraju da stignu do Omana - kopneim putem ili čarterom, a zatim da sa tamošnjeg aerodroma polete ka Beogradu u kojem bi u četvrtak uveče trebalo da igraju meč Evrolige.

"Da nam je neko prije četiri dana rekao da će Emirati biti ratna zona, ne bismo vjerovali. Za sve je ovo bio šok. Neozbiljno bi bilo sa moje strane da procjenjujem bilo šta. Iskoristićemo prvu priliku da ih vratimo. Imamo obećanje da će čarter let, sa igračima Dubaija koji imaju obaveze prema Evroligi, poletjeti kada bezbjednosni rizik bude procijenjen kao prihvatljiv i kada budu mogli da se prebace do Omana. U kom trenutku, mi ne znamo. Mi smo na vezi sa porodicama naših igrača i sa samim igračima. Daćemo sve od sebe da igrači budu na bezbjednom mjestu. Oni su u hotelima i krenuće da treniraju u hali Dubaija. Mnogo se toga iskomplikovalo. Postoje igrači Dubaija koji su sada po Evropi zbog obaveza prema reprezentacijama. Postoje porodice igrača koji igraju u Dubaiju, a nalaze se u Dubaiju. Mnogo je toga komplikovano. Ovo je sada dobilo jedan širi kontekst. Politička dešavanja se, nažalost, lome preko sporta. Ruski klubovi posjlednje četiri godine ne igraju Evroligu. CSKA je vlasnik Evrolige. Sada imate situaciju kako će dva kluba iz Tel Aviva da polete da igraju svoje utakmice, mislim na Hapoel i Makabi. Kakve će utakmice biti između turskih klubova kada gostuje Izrael ili Dubai? Kakva će atmosfera biti? Upitno je i kako će Dubai, koji se nalazi u veoma dobrom ritmu, psihološki nastaviti takmičenje u zemlji gde im preti, ne znam ni ja šta.Vidjeli smo jutros vijest, nadam se da nije tačna, da se u Iranu dogodio napad u kojem je poginulo 20 odbojkašica, a isto toliko ljudi je povređeno u sali. Sport je kolateralna šteta u svim ovim dešavanjima. Preko sporta se mnogo toga prelama", zaključuje prvi čovek Partizana.

Po rečima predsednika Partizana, novonastala situacija utiče na regularnost takmičenja. Kao neko ko je proživio rat na Kosovu i Metohiji, Ostoja Mijailović zna kakve traume to može da stvori i zato ističe da bi na prvom mjestu morala da bude bezbjednost svih aktera. Zbog toga se moli Bogu za život Partizanovih košarkaša.

"Apsolutno je doveden ostatak sezone u pitanje, ali i regularnost takmičenja. Ovo je viša sila. Naši igrači su otišli u mirnu zonu na odmor, gdje ide i ostatak svijeta. Bilo bi dobro da sport ostane izuzet iz sukoba i da se ljudi u sportskim organizacijama i igrači ne sukobljavaju i ne pridružuju sukobima koji se dešavaju. Nije moguće, ali moramo da utičemo na to. Ovdje je bezbjednost na prvom mjestu, takmičarski značaj na nekom sasvim drugom mjestu", rekao je Mijailović i dodao:

"Po mom mišljenju, u ovom trenutku nije bezbhedno ni biti u Dubaiju. To ih je tamo zadesilo. Molim Boga samo da se svi vrate živi i nepovrijeđeni. Sigurno su pod velikim stresom. Ja sam sa 19 godina bio u ratu na Kosovu. Zadesio sam se u vojsci, bio sam u ratnoj zoni sve vrijeme između Makedonije i Albanije. Imam dobar osjećaj kako je biti u ratnoj zoni. To su teški trenuci i traume koje nosimo cijeli život. Vrlo je bitno sačuvati živote. Sada je loptica kod Evrolige. Mislim da će danas dati uputstvo. Prihvatićemo poziv Dubaija da se odloži utakmica, jer se i mi pitamo. Viša je sila što oni ne mogu da dođu".

Osvrnuo se Mijailović i na ruske klubove, koji već godinama ne igraju Evroligu zbog rata u Ukrajini. Sa druge strane, oba izraelska predstavnika nastavili su svoju sezonu u Evroligi uprkos višemjesečnim sukobima na Bliskom istoku, a sada probleme ima i Dubai, dok su tradicionalno zategnuti odnosi između turskih i izraelskih klubova.

"Mi ćemo tražiti bezbjednosne garancije za naše ljude u Partizanu kada gostujemo negdje. Takmičenje je ugroženo. S obzirom na to da imaju dva tima, značajni su timovi Hapoel i Makabi, i u ovom trenutku je pitanje odakle će da polete iz Izraela. Ne mogu da polete ni ovih 14 igrača koji nemaju kako da se vrate. Prije takmičarskog dijela, bezbjednost je najvažnija. Situacija je već bila zakomplikovana zbog izopštavanja ruskih timova zbog rata u Ukrajini.Mi i Crvena zvezda smo počeli da igramo Evroligu te godine kada su ruski klubovi izbačeni iz takmičenja. Taj put možda nije bio najispravniji, ali tako je bilo, nažalost. Vidite kakva je nepravda godinama prema ruskim timovima koji se bore i koji su na ivici egzistencije. Mnogo će se zakomplikovati, jer oni mogu da postave pitanje koja je razlika između njih i izraelskih klubova ili Dubaija", rekao je Mijailović.

