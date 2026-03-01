Da li se odgađa meč Partizana u Evroligi? Iranski napad napravio haos evropskoj košarci

Košarkaši Dubaija i Partizana ne mogu da polete ka Beogradu, gdje bi trebalo da igraju meč 30. kola Evrolige.

Evroliga bi trebalo da se nastavi mečevima 30. kola, ali je već sada nekoliko utakmica pod znakom pitanja. Nakon što smo saznali da ranije odgođeni meč između Hapoela iz Tel Aviva i Pariza neće biti odigran 3. marta, kao što je najavljeno, stižu vijesti o novim utakmicama kojima bi mogao da se promijeni termin.

Među njima je i okršaj Partizana, jer beogradski crno-bijeli u predstojećoj rundi treba da igraju protiv Dubaija! Tokom napada Irana na Ujedinjene Arapske Emirate gađan je i Dubai, zbog čega je zatvoren vazdušni prostor iznad tog grada, a jedan od najvećih svjetskih aerodroma stavljen van funkcije!

To znači da su košarkaši Dubaija "zarobljeni" u gradu u kojem žive, odnosno da ne mogu da krenu na utakmicu protiv Partizana. I nisu jedini koji su u takvoj situaciji, sa njima su i košarkaši crno-bijelih. Pauzu koju su imali u prethodnom periodu za posjetu Dubaiju iskoristili su košarkaši Partizana Dvejn Vašington, Šejk Milton i Dilan Osetkovski, pa se i njih trojica nalaze u gradu iz kojeg trenutno ne može da se ode avionom.

Čini se da će trojica košarkaša Partizana napustiti Dubai zajedno sa igračima tog kluba, ali pitanje je kada će se to desiti. Košarkaški klub Dubai ima namjeru da se uputi ka Beogradu čim budu dozvoljeni letovi, a u avionu bi se sigurno našlo mjesta i za trojicu igrača protiv kojih treba da nastupe u narednoj rundi. Međutim, ukoliko bude novih napada Irana ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima, vazdušni saobraćaj neće biti moguć, a samim tim će i meč Evrolige biti odgođen za neki novi termin.

Čini se da Evroliga u ovom slučaju nema nikakav problem sa odgađanjem mečeva. Jednostavno, ni Partizan ni Dubai nisu krivi za situaciju koja se dešava, pa će oni igrati u novom terminu ukoliko tim iz Azije ne uspije da stigne do Beogradske arene na vrijeme. Sa druge strane, čini se da će Hapoel i Makabi iz Tel Aviva sezonu privesti kraju u Beogradu, odnosno u hali "Aleksandar Nikolić". Izraelski timovi u 30. kolu treba da igraju međusobno, a Makabi će ugostiti Hapoel. Gdje i kada, tek ćemo vidjeti.