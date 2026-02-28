Panika u Hapoelu: Klub pokušava da "izvuče" strance, Micić zarobljen u Izraelu

Nakon zaoštravanja sukoba između Izraela i Irana, stopirano je domaće prvenstvo, a klubovi pokušavaju da evakuišu igrače.

Vratila se Evroliga u Izrael u decembru, ali ispostavilo se da to nije bila dobra odluka. Nakon novog zaoštravanja sukoba između Izraela i Irana, klubovi će morati ponovo da se evakuišu. Potpuni haos vlada u Hapoelu koji će pokušati da izvuku prije svih strane državljane na bezbjedno, a onda i domaće igrače.

Makabi je reagovao prijevremeno i ostao u inostranstvu nakon utakmice sa Monakom, dok su igrači i stručni štab Hapoela praktično zarobljeni u Tel Avivu.

Sport5 objavio je da je plan da se Hapoel vrati u Bugarsku, tačnije u Sofiju, ali problem je što trenutna situacija nije bezbjedna. Navodno, iz Hapoela razmatraju opciju evakuacije tima Dimitrisa Itudisa brodom.

Izraelci se vraćaju u Beograd?

"Eurohups" je prvi objavio da se očekuje da Makabi i Hapoel iz Tel Aviva ponovo zaigraju na mjestima na kojima su do skora nastupali. To znači da bi se Vasa Micić sa Hapoelom opet preselio u Sofiju i nastupao bi u Bugarskoj, dok bi Makabi opet trebalo da dođe u Beograd i da igra u "Pioniru".

Hapoel iz Jerusalima se već prebacio u Beograd u pripremi za četvrfinale Evrokupa, a košarkaška reprezentacija ove azijske države će se spremati i okupljati u Limasolu na Kipru.