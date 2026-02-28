Na pomolu odlazak iz Crvene zvezde: Ispunio svoj zadatak, vraća se u Tursku

Uroš Plavšić je posljednju šansu u Zvezdi dobio u Kupu Radivoja Koraća.

Izvor: MN PRESS

Srpski centar Uroš Plavšić napustiće Crvenu zvezdu i karijeru nastaviti u Turskoj, prenosi "Mozzartsport". Očekuje se da povremeni reprezentativac Srbije ode na još jednu pozajmicu, kao što je prošle sezone bio kod Dušana Alimpijevića u Bešiktašu.

Kao destinacija se pominje turski drugoligaš Bordo Sportif. U pitanju je trećeplasirani tim drugog ranga takmičenja, koji ima velike ambicije za plasman u najviši rang.

Imao je Plavšić dosta pehova ove sezone i nije uspio da se nametne Saši Obradoviću koji mu je posljednju šansu pružio na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća. U svakom slučaju, od povratka Džoela Bolomboja je konačno skrajnut, a uskoro će se ekipi priključiti i Hasijel Rivero, pa će Srbin definitivno biti prekobrojan.

Plavšić je ove sezone u Evroligi sakupio je ukupno 35 minuta na sedam utakmica, uz jedan poen i 1,6 skokova u prosjeku, a isto toliko mečeva odigrao je i u ABA ligi uz 6,1 poen i 3,4 uhvaćene lopte.

Prošle sezone je bilježio solidne partije pod palicom Dušana Alimpijevića i sigurnoo je za njega bolje rješenje da potraži veću ulogu i minutažu, pa makar i u nekom manjem klubu.