Džered Batler oborio rekord Zvezde, pa otišao na kolače: Navijači ga čekali da viknu samo tri slova

Džered Batler je dao sedam trojki, to nikada ranije nekom igraču Zvezde nije pošlo za rukom na evroligaškom meču.

Crvena zvezda je savladala Efes na svom terenu 91:81, a ključni čovjek ove pobjede bio je Džered Batler. Ne samo da je dao 21 poen uz 4 asistencija i 2 skoka za 22 minuta u igri nego je postigao sedam trojki i tako postavio rekord Crvene zvezde. Nikada prije neki igrač crveno-bijelih nije bio tako precizan iza linije za tri u Evroligi.

"Samo smo ostali na svom kursu tokom cijele utakmice. Bilo je teško za naša tijela i za nas koji smo igrali, ali i za momke koji nisu bili u ritmu jer nisu igrali. Pokazali smo zrelost i iskontrolisali uspone i padove. Nisam imao mnogo enervgije, ali sam uspio da se vratim i pogodim trojke. Osjećam se sjajno zbog rekorda, idem da pojedem kolač ili tako nešto", rekao je nasmijani Batler poslije meča.

Dzared Batler posle pobede protiv Efesa

Nakon što je dao izjavu medijima poslije meča nije ga sačekao željeni kolač ispred Beogradske arene nego gomila klinaca! Najmlađi navijači Crvene zvezde su mu oduševljeno skandirali tri slova koja se skandiraju samo najboljima - MVP.

Oglasio se i Kodi Miler Mekintajer

Sjajan meč imaon je i Kodi Miler Mekintajer koji je istakao da je jako bitno da Crvena zvezda poslije pobjede u Kupu Radivoja Koraća nije pala kao prošle sezone.

"Mislim da smo samo uspjeli da ostanemo fokusirali.Igramo sjano, uspjeli smo 40 minuta da budemo dobri. Bilo je teško igrati sa njima, ovo je Evroliga i svaki tim ima jako talentovane igrače. Jako je bitno nakon napora i pobjede na Kupu. Kao što uvijek kažem uvijek je sjajno pobijediti. Sada nam je svima mentalno potrebna pobjeda. Raspored je težak i o0vo je dugačka sezona, Prošle godine smo u ovom momentu imali 16 pobjeda, sada imamo 17. Dobro je što ćemo imati pauzu", rekao je poslije meča plej Zvezde.

Pogledajte i doček Džereda Batlera od strane navijača Zvezde: