"Ova pauza će nam dobro doći": Zvezda umorna poslije Kupa Koraća, Saša Obradović imao samo jednu poruku za tim

"Ova pauza će nam dobro doći": Zvezda umorna poslije Kupa Koraća, Saša Obradović imao samo jednu poruku za tim

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je prve utiske poslije pobjede nad Efesom.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je prve utiske poslije pobjede nad ekipom Efesa u 29. kolu Evrolige. Crveno-bijeli bili su ubjedljivi na terenu, a osmijeh trenera jasno je stavio do znanja da je zadovoljan igrom svog tima posebno u posljednjoj četvrtini u kojoj je ekipa ponovo pokazala karakter.

Crvena zvezda vezala je pet pobjeda u svim takmičenjima i ponovo je na dobrom putu. Još važniji je napredak na tabeli Evrolige. Poslije Kupa je vjerovatno svima koji su igrali do samog kraja, kao što je slučaj u svim nacionalnim kupovima, jasno da dolazi do određenih problema... Nedostajalo nam je energije, nedostajao nam je ritam, falila je fizička čvrstina, ali smo u nekim ključnim momentima uspjeli da pronađemo rješenje", rekao je trener Crvene zvezde poslije pobjede.

"Posebno u odbrani - napor je u tim trenucima, po mom mišljenju, bio na ivici maksimuma i ova pauza će nam dobro doći."

Na pitanje da li je zadovoljan zbog pobjede svog tima Obradović je bio jasan: "Da, jesam. Ipak, ta posljednja četvrtina... U određenim periodima radimo zaista sjajne stvari, kao što je bio slučaj u toj dionici. To još jednom pokazuje karakter ovog tima", zaključio je Obradović.

Predstavljanje kosarkasa Crvene zvezde
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Saša Obradović KK Crvena zvezda Evroliga

