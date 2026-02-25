"Ova pauza će nam dobro doći": Zvezda umorna poslije Kupa Koraća, Saša Obradović imao samo jednu poruku za tim

Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je prve utiske poslije pobjede nad Efesom.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je prve utiske poslije pobjede nad ekipom Efesa u 29. kolu Evrolige. Crveno-bijeli bili su ubjedljivi na terenu, a osmijeh trenera jasno je stavio do znanja da je zadovoljan igrom svog tima posebno u posljednjoj četvrtini u kojoj je ekipa ponovo pokazala karakter.

Crvena zvezda vezala je pet pobjeda u svim takmičenjima i ponovo je na dobrom putu. Još važniji je napredak na tabeli Evrolige. Poslije Kupa je vjerovatno svima koji su igrali do samog kraja, kao što je slučaj u svim nacionalnim kupovima, jasno da dolazi do određenih problema... Nedostajalo nam je energije, nedostajao nam je ritam, falila je fizička čvrstina, ali smo u nekim ključnim momentima uspjeli da pronađemo rješenje", rekao je trener Crvene zvezde poslije pobjede.

"Posebno u odbrani - napor je u tim trenucima, po mom mišljenju, bio na ivici maksimuma i ova pauza će nam dobro doći."

Na pitanje da li je zadovoljan zbog pobjede svog tima Obradović je bio jasan: "Da, jesam. Ipak, ta posljednja četvrtina... U određenim periodima radimo zaista sjajne stvari, kao što je bio slučaj u toj dionici. To još jednom pokazuje karakter ovog tima", zaključio je Obradović.

