Crvena zvezda - Efes uživo: Pljušte trojke na obe strane

21 : 54 KRAJ TREĆE ČETVRTINE: Vodi ipak Zvezda! 65:62 Nikola Kalinić daje bitnu trojku za 64:59, vraća se Efes na posjed zaostatka, a Batler promnašuje. Bolomboj ne uspjeva da zakuca, zatim Nvora promašuje sa poludistance. Bolomboj je sa penala pogodio za 65:62.

21 : 48 27. minut: Hazer muči Zvezdu! 61:59 Džared Batler pogađa trojku, a Hazer vraća poene za 56:54. Bolomboj je poentirao ispod koša, a Lojd ide na penale. Hazer je dao trojku za 61:59.

21 : 48 25. minut: Trojke na sve strane - 53:52 Pogađa Moneke uz faul za 49:44. Lojd prolazi Motiejunasa - 49:46. Poslije faula pod košem Hazer poentira za 50:49. Batler vraća vođstvo trojkom za 53:49. Lojd je vratio trojku.

21 : 34 Drugo poluvrijeme: Opet 5 razlike, 47:42 Motiejunas promauje sa bacanja, a onda brzih pet poena veže Pi Džej Doužer - 45:42. Promašio je trojku za izjednačenje, a Nvora je pogodio - 47:42.

21 : 14 Kraj prvog poluvremena! Vodi Zvezda 44:37 Izundu pogađa uz prekršaj poslije nevjerovatnog karambola u reketu - 40:34. Osmani pravi grešku u koracima, a Kordinije daje trojku .- 41:37. Miler-Mekintajer pogađa trojku i na odmor idemo sa prednošću Zvezde.

21 : 10 18. minut: Nema ništa od bijega, 37:34 Izvor: MN PRESS Čima Moneke poentira za 32:30 i nakon 32:32 idemo na tajmaut. Trojku poslije tajmauta daje Crvena zvezda, a Nvora prolazi za 37:32. Kordinije poentira sa poludistance - 37:34.

21 : 09 15. minut: Neriješeno 30:30 Izvor: MN PRESS Težak šut pogađa Kordinije za 30:30, Jago je bacio loptu u ruke rivalu ali je i Li pogriješio. Batler promašuje, ali je neprecizan i Kordinije.

21 : 01 13. minut: Bolomboj sjajan! 28:27 Izvor: MN PRESS Greška na dodavanju, ali onda i blokada Semija Odželeja. Poslije nekoliko grešaka sa obje strane zakucao je sjajno Kai Džouns - 28:25. Uzvratoo je nevjerovatnim poenoim iz teške pozicije Džoel Bolomboj.

20 : 58 Druga četvrtina: Kako pleše Džared Batler! 26:25 Džared Batler odamh daje trojku za 23:22, a onda je dao još jednu za 26:25. Poslije ukradene lopte Efes Zvezdu zaustavlja faulom.

20 : 58 KRAJ PRVE ČETVRTINE: Vodi Efes 23:19 Izvor: MN PRESS Dao je trojku Beboa za 19:17, a onda je poslije nekoliko promašaja Crvena zvezda završila napada promašajem Jaga za tri. Beboa je ponovo poentira za 21:17. Jago je sve namjestio Bolomboju i na kraju Osmani daje poene za 23:19.

20 : 57 8. minut: Efes se vraća: 17:16 Izvor: MN PRESS Izjednačio je Efes, zatim je Zvezda ipak povela preko Nvore 15:13. Novi poeni Zvezde, težak promašaj Efesa za tri i Erdžan Osmani poentira za 17:15.

20 : 44 5. minut: Vodi Zvezda 13:11 Poeni sa obje strane, a onda vuč kontru Zvezda i promašuje Dobrić. Na tajmaut se otišlo sa rezultatom 13:11.

20 : 38 3. minut: Kodi se zapalio! 11:7 Izvor: MN PRESS Erdžan Osmani skuplja promašaj ispod koša i poentira, a onda je Džordan Ljd preokrenuo trojkom za 7:6. Uzvratio je Kodi Miler-Mekintajer. a onda je dao i poludistancu za 11:7.

20 : 37 Krećemo! 5:2 za Zvezdu Zvezda počinje meč i odmah imamo poene za 2:0. Zakucava Vensan Poarije, ali Zvezda je uzvratila trojkom Dobrića!

19 : 55 Nema Larkina! Izvor: MN PRESS Efes: Buboa, Hazer, Lojd, Li, Vajler-Beb, Kordinije, Doužer, Poarije, Svajder, Osmani, Jilmaz, Džouns

19 : 55 Evo ko igra za Zvezdu Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Jago