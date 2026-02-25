logo
Crvena zvezda - Efes uživo: Pljušte trojke na obe strane 0
crvena zvezda anadolu efes uzivo prenos livestream evroliga
0

Crvena zvezda - Efes uživo: Pljušte trojke na obe strane

Pratite uživo meč Crvene zvezde i Efesa u Evroligi.

Crvena zvezda dočekuje Anadolu Efes u Beogradu. Nakon osvajanja Kupa Radivoja Koraća, trener Saša Obradović je upozoravao na prošlu sezonu kada je crveno-bijeli tim jednostavno nestao nakon trijumfa u kupu. Sada ćemo vidjeti u kakvoj su se formi iz Niša vratili njegovi izabranici.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
21:54

KRAJ TREĆE ČETVRTINE: Vodi ipak Zvezda! 65:62

Nikola Kalinić daje bitnu trojku za 64:59, vraća se Efes na posjed zaostatka, a Batler promnašuje. Bolomboj ne uspjeva da zakuca, zatim Nvora promašuje sa poludistance. Bolomboj je sa penala pogodio za 65:62.

21:48

27. minut: Hazer muči Zvezdu! 61:59

Džared Batler pogađa trojku, a Hazer vraća poene za 56:54. Bolomboj je poentirao ispod koša, a Lojd ide na penale. Hazer je dao trojku za 61:59.

21:48

25. minut: Trojke na sve strane - 53:52

Pogađa Moneke uz faul za 49:44. Lojd prolazi Motiejunasa - 49:46. Poslije faula pod košem Hazer poentira za 50:49. Batler vraća vođstvo trojkom za 53:49. Lojd je vratio trojku.

21:34

Drugo poluvrijeme: Opet 5 razlike, 47:42

Motiejunas promauje sa bacanja, a onda brzih pet poena veže Pi Džej Doužer - 45:42. Promašio je trojku za izjednačenje, a Nvora je pogodio - 47:42.

21:14

Kraj prvog poluvremena! Vodi Zvezda 44:37

Izundu pogađa uz prekršaj poslije nevjerovatnog karambola u reketu - 40:34. Osmani pravi grešku u koracima, a Kordinije daje trojku .- 41:37. Miler-Mekintajer pogađa trojku i na odmor idemo sa prednošću Zvezde.

21:10

18. minut: Nema ništa od bijega, 37:34

  Čima Moneke poentira za 32:30 i nakon 32:32 idemo na tajmaut. Trojku poslije tajmauta daje Crvena zvezda, a Nvora prolazi za 37:32. Kordinije poentira sa poludistance - 37:34.

21:09

15. minut: Neriješeno 30:30

  Težak šut pogađa Kordinije za 30:30, Jago je bacio loptu u ruke rivalu ali je i Li pogriješio. Batler promašuje, ali je neprecizan i Kordinije.

21:01

13. minut: Bolomboj sjajan! 28:27

  Greška na dodavanju, ali onda i blokada Semija Odželeja. Poslije nekoliko grešaka sa obje strane zakucao je sjajno Kai Džouns - 28:25. Uzvratoo je nevjerovatnim poenoim iz teške pozicije Džoel Bolomboj.

20:58

Druga četvrtina: Kako pleše Džared Batler! 26:25

Džared Batler odamh daje trojku za 23:22, a onda je dao još jednu za 26:25. Poslije ukradene lopte Efes Zvezdu zaustavlja faulom.

20:58

KRAJ PRVE ČETVRTINE: Vodi Efes 23:19

  Dao je trojku Beboa za 19:17, a onda je poslije nekoliko promašaja Crvena zvezda završila napada promašajem Jaga za tri. Beboa je ponovo poentira za 21:17. Jago je sve namjestio Bolomboju i na kraju Osmani daje poene za 23:19.

20:57

8. minut: Efes se vraća: 17:16

  Izjednačio je Efes, zatim je Zvezda ipak povela preko Nvore 15:13. Novi poeni Zvezde, težak promašaj Efesa za tri i Erdžan Osmani poentira za 17:15.

20:44

5. minut: Vodi Zvezda 13:11

Poeni sa obje strane, a onda vuč kontru Zvezda i promašuje Dobrić. Na tajmaut se otišlo sa rezultatom 13:11.

20:38

3. minut: Kodi se zapalio! 11:7

  Erdžan Osmani skuplja promašaj ispod koša i poentira, a onda je Džordan Ljd preokrenuo trojkom za 7:6. Uzvratio je Kodi Miler-Mekintajer. a onda je dao i poludistancu za 11:7.

20:37

Krećemo! 5:2 za Zvezdu

Zvezda počinje meč i odmah imamo poene za 2:0. Zakucava Vensan Poarije, ali Zvezda je uzvratila trojkom Dobrića!

20:37

Evo kako izgleda na terenu:

19:55

Nema Larkina!

  Efes: Buboa, Hazer, Lojd, Li, Vajler-Beb, Kordinije, Doužer, Poarije, Svajder, Osmani, Jilmaz, Džouns

19:55

Evo ko igra za Zvezdu

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Batler, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Jago

19:28

Evroliga u Beogradu!

Crvena zvezda na svom terenu dočekuje Anadolu Efes. Meč počinje u 20:30.

