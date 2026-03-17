"Da pokažemo čiji je grad": Karlik Džouns ne može da dočeka vječiti derbi

Košarkaš Partizana Karlik Džouns raduje se duelu sa Crvenom zvezdom.

Košarkaš Partizana Karlik Džouns je poslije pobjede nad Dubaijem govorio i o predstojećim obavezama crno-bijelih. Partizan će u nedjelju igrati protiv Crvene zvezde, još jedan "vječiti" derbi, ovog puta u ABA ligi. Kaako nije imao priliku da sa crveno-bijelima snage odmjeri u prvom meču, tako pred susret sa gradskim rivalom nije krio uzbuđenje.

"Očekujem veliku borbu. Propustio sam prvi derbi i baš sam bio ljut zbog toga. Uzbuđen sam zbog ovog meča. Uvijek volim da igram protiv Zvezde, da se pokaže čiji je grad. Ali svaka utakmica mi je kao finale, pogotovo jer sam se kasno priključio timu. Tako da sam baš motivisan."

Partizan je uspio da pobijedi Dubai poslije preokreta. Ekipa Đoana Penjaroje pokazala je karakter i borben duh, iako nije dobro počela meč. A, posebno od povratka Karlika Džounsa, Partizan igra znatno bolje, pa se Karlik našalio na svoj račun:

"Prihvatiću zasluge i lijepe riječi. Čestitam saigračima koji su se borili tokom ove sezone. Rezultati nisu to pokazali, ali oni su se svaki dan budili i trenirali, dok sam bio van terena. Vratio sam se, donio drugačiju energiju, pokušavam da im vratim osmijeh na lice i da ostanemo motivisani. Što se tiče Evrolige, na začelju smo, ali želimo da pobijedimo sve do kraja", rekao je za Arenu sport posle pobede nad Dubaijem.

Ono što je najvažnije - vjera u tim.

"Znao sam da smo sposobni da pobijedimo, nismo dobro počeli, a to ne liči na nas. Oni su izašli i udarili prvi, mi nismo dobro reagovali. Uspjeli smo da se konsolidujemo, razgovarali smo sa trenerima i preokrenuli", zaključio je Karlik Džouns.

