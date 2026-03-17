Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

"Dule, drž' se": Navijači Partizana poslali poruku Vujoševiću

Autor Dragan Šutvić
Navijači Partizana poslali su poruku podrške Dušku Vujoševiću.

U meču 30. kola Evrolige između Partizana i Dubaija navijači domaćeg tima poslali su poruku Dušku Vujoševiću. Jedan od omiljenih trenera u istoriji Parnog valjka trenutno se nalazi u bolnici, a Grobari su poželjeli da na ovaj način pošalju poruku bivšem strategu.

Čitava Beogradska arena, 20.000 navijača, pružilo je podršku Dušku Vujoševiću tako što je tokom susreta u Evroligi skandirala ime slavnog trenera. Navijači su istakli i transparent "Dule drž' se", kojim su poslali poruku najtrofejnijem treneru Partizana.

Srpski trener primljen je u Urgentni centar u lošem stanju i utvrđena mu je upala pluća. Vujošević je prije godinu dana imao transplantaciju bubrega u Minsku i već godinama prate ga problemi sa srcem, šećerom i bubrezima. Vujošević je početkom godine u društvu agenta Miodraga Ražnatovića u Hali sportova na Novom Beogradu pratio meč Mege i CSKA Moskve.

Navijači Partizana nisu samo na utakmici protiv Dubaija pokazali odanost prema bivšem treneru, pošto su nešto slično učinili i u meču ABA lige u subotu, kad su crno-bijeli igrali protiv Cedevita Olimpije.

Možda će vas zanimati

