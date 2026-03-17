Bez navijača Partizana na derbiju: Oglasila se Crvena zvezda o ulaznicama

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda u nedjelju (20.30) dočekuje Partizan u prvom "vječitom" derbiju sezone u ABA ligi, a klub sa Malog Kalemegdana oglasio se o ulaznicama koje će se naći u prodaji.

Kao i u prethodnim mečevima ABA lige, tako ni ovoga puta neće biti ulaznica za goste, odnosno navijači Partizana neće moći na derbi u "Beogradsku arenu". To je razlika u odnosu na Evroligu na kojoj su prisutni i gostujući navijači, makar je tako bilo ranijih godina, pa i jesenas kada su "vječiti" igrali jedini ovosezonski meč.

"Košarkaše Crvene zvezde u nedjelju očekuje prvi vječiti derbi u ABA ligi. Utakmica 4.kola TOP 8 faze igra se u Beogradskoj Areni sa početkom od 20.30 časova. Klub tim povodom pušta u srijedu u 12 časova u prodaju karte za ovu utakmicu, online, kao i na svim prodajnim mestima (zvanične prodavnice KK Crvena zvezda, kao i blagajna Beogradske Arene – na dan utakmice) - samo uz sezonsku kartu KK Crvena zvezda (sezonske karte našeg kluba za ovu sezonu VAŽE ZA OVU UTAKMICU)!", navodi se na zvaničnom sajtu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!