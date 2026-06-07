Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 popela se na postolje sa zastavom i okitila se bronzom na Svjetskom prvenstvu!
Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 pobijedila je Francusku 20:19 u borbi za treće mjesto na FIBA Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3. Srpski tim je poslije završnog meča učestvovao i na ceremoniji dodjele medalja, pa smo ponos Srbije mogli da vidimo još jednom u Varšavi. "Orlovi" su sa zastavom izašli na postolje i pozdravili navijače.
Dame su imale prednost, pa smo na postolju u Varšavi najprije videli Holanđanke koje su u meču za treće mjesto pobijedile djevojke iz Azerbejdžana (21:14), potom su na scenu izašle Australijanke, a na kraju Amerikanke koje su slavile u finalu rezultatom 21:20.
A onda je uslijedila ceremonija dodjele medalja u muškoj konkurenciji. Naravno, kao trećeplasirana reprezentacija na teren je prvo izašla Srbija u sastavu: Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Nenad Nerandžić i Andreja Milutinović. "Orlovi" su nosili i srpsku zastavu i ponosno se fotografisali sa bronzanim medaljama.
Srbija osvojila bronzu, a Strahinja Stojačić posebno priznanje: Vijorila se srpska zastava u Varšavi
Potom su scenu zauzeli Nijemci, a onda i Letonci koji su priredili pravi spektakl. Trčali su, skakali i iz sveg glasa slavili prvu titulu šampiona svijeta.
Pogledajte proslavu Letonaca u Varšavi:
Strahinja Stojačić u idealnom timu svijeta
Srbija osvojila bronzu, a Strahinja Stojačić posebno priznanje: Vijorila se srpska zastava u Varšavi
Najbolji basketaš svijeta Strahinja Stojačić još jednom je dokazao da prvo mjesto na svjetskoj rang-listi nije slučajnost. Srpski reprezentativac proglašen je za člana idealne trojke Svjetskog prvenstva u basketu 3x3. Rođeni Novosađanin stajao je rame uz rame sa Nijemcem Denzelom Agjemanom i Letoncem Karlisom Lasmanisom.
Bonus video:
(MONDO, Tijana Jevtić)