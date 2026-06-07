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Srbija osvojila bronzu, a Strahinja Stojačić posebno priznanje: Vijorila se srpska zastava u Varšavi

Srbija osvojila bronzu, a Strahinja Stojačić posebno priznanje: Vijorila se srpska zastava u Varšavi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 popela se na postolje sa zastavom i okitila se bronzom na Svjetskom prvenstvu!

reprezentacija srbije u basketu 3x3 na postolju Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 pobijedila je Francusku 20:19 u borbi za treće mjesto na FIBA Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3. Srpski tim je poslije završnog meča učestvovao i na ceremoniji dodjele medalja, pa smo ponos Srbije mogli da vidimo još jednom u Varšavi. "Orlovi" su sa zastavom izašli na postolje i pozdravili navijače.

Dame su imale prednost, pa smo na postolju u Varšavi najprije videli Holanđanke koje su u meču za treće mjesto pobijedile djevojke iz Azerbejdžana (21:14), potom su na scenu izašle Australijanke, a na kraju Amerikanke koje su slavile u finalu rezultatom 21:20.

Pogledajte

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Izlazak Srbije na postolje
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

A onda je uslijedila ceremonija dodjele medalja u muškoj konkurenciji. Naravno, kao trećeplasirana reprezentacija na teren je prvo izašla Srbija u sastavu: Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Nenad Nerandžić i Andreja Milutinović. "Orlovi" su nosili i srpsku zastavu i ponosno se fotografisali sa bronzanim medaljama.

Potom su scenu zauzeli Nijemci, a onda i Letonci koji su priredili pravi spektakl. Trčali su, skakali i iz sveg glasa slavili prvu titulu šampiona svijeta.

Pogledajte proslavu Letonaca u Varšavi: 

Pogledajte

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Letonija je šampion sveta
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Strahinja Stojačić u idealnom timu svijeta

Najbolji basketaš svijeta Strahinja Stojačić još jednom je dokazao da prvo mjesto na svjetskoj rang-listi nije slučajnost. Srpski reprezentativac proglašen je za člana idealne trojke Svjetskog prvenstva u basketu 3x3. Rođeni Novosađanin stajao je rame uz rame sa Nijemcem Denzelom Agjemanom i Letoncem Karlisom Lasmanisom.

Bonus video: 

Pogledajte

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Letonija je šampion sveta
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO, Tijana Jevtić)

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basket Srbija

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