Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 popela se na postolje sa zastavom i okitila se bronzom na Svjetskom prvenstvu!

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 pobijedila je Francusku 20:19 u borbi za treće mjesto na FIBA Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3. Srpski tim je poslije završnog meča učestvovao i na ceremoniji dodjele medalja, pa smo ponos Srbije mogli da vidimo još jednom u Varšavi. "Orlovi" su sa zastavom izašli na postolje i pozdravili navijače.

Dame su imale prednost, pa smo na postolju u Varšavi najprije videli Holanđanke koje su u meču za treće mjesto pobijedile djevojke iz Azerbejdžana (21:14), potom su na scenu izašle Australijanke, a na kraju Amerikanke koje su slavile u finalu rezultatom 21:20.

Pogledajte 00:16 Izlazak Srbije na postolje Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

A onda je uslijedila ceremonija dodjele medalja u muškoj konkurenciji. Naravno, kao trećeplasirana reprezentacija na teren je prvo izašla Srbija u sastavu: Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Nenad Nerandžić i Andreja Milutinović. "Orlovi" su nosili i srpsku zastavu i ponosno se fotografisali sa bronzanim medaljama.

Vidi opis Srbija osvojila bronzu, a Strahinja Stojačić posebno priznanje: Vijorila se srpska zastava u Varšavi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 10 10 / 10

Potom su scenu zauzeli Nijemci, a onda i Letonci koji su priredili pravi spektakl. Trčali su, skakali i iz sveg glasa slavili prvu titulu šampiona svijeta.

Pogledajte proslavu Letonaca u Varšavi:

Pogledajte 00:15 Letonija je šampion sveta Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Strahinja Stojačić u idealnom timu svijeta

Najbolji basketaš svijeta Strahinja Stojačić još jednom je dokazao da prvo mjesto na svjetskoj rang-listi nije slučajnost. Srpski reprezentativac proglašen je za člana idealne trojke Svjetskog prvenstva u basketu 3x3. Rođeni Novosađanin stajao je rame uz rame sa Nijemcem Denzelom Agjemanom i Letoncem Karlisom Lasmanisom.

Bonus video:

Pogledajte 00:15 Letonija je šampion sveta Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO, Tijana Jevtić)