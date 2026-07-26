Nikola Jokić je došao u Subotuci na "Dužijancu" kako bi gledao konjske trke u kojima učestvuju i grla iz njegove štale "Drim kečer".

Izvor: Arena sport

Viđen je Nikola Jokić, a gde drugo nego na konjskim trkama. Zajedno sa bratom Nemanjom pojavio se na možda i najčuvenijoj srpskoj konjskoj trci Dužijanca u Subotici i kamere su ga uhvatile dok je čekao nastup jednog od svojih grla iz štale "Drim kečer" u Somboru.

Trostruki MVP NBA lige je cijelo ljeto iskoristio da se odmori od naporne sezone u Denveru, vidjeli smo ga na nekoliko lokacija u Srbiji i regionu. Pogledajte kako je izgledao na Dužijnci dok je čekao trku:

Pogledajte 00:43 Nikola Jokić na konjskim trkama Dužijanca Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

"Dužijanca. To je jedna konjska trka...", rekao je Nikola Jokić kada je Edinu Avdiću odgovarao na pitanje šta mu je najveći uspjeh. Dok se Edin hvatao za glavu, nastavio je Jokić: "Moj prijatelj je osvojio tu trku, to je u dva trčanja, tradicionalna trka u Subotici. Velika je trka. Prvi put je osvojio prije 30 godina, a prošle godine je osvojio sa mojim konjem. Lijepo priznanje za mene. To je možda moja najveća pobjeda u konjarskoj karijeri. Imao sam jednu pobjedu u Mađarskoj, Sprinter kup. Uz to i olimpijske igre, srebro".

Gdje je bio Jokić?

Vidi opis Kamere uhvatile Nikolu Jokića sa bratom: Naslonio se na ogradu i gleda ono što mu je mnogo bitnije od NBA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena Sport /Printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Arena Sport /Printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Arena Sport /Printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Arena Sport /Printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Arena Sport /Printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Arena Sport /Printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Arena Sport /Printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Nikola Jokić nije samo u Subotici gledao konjske trke već je bio i u Adi, a zatim smo vidjeli da je kao i inače posjetio reku Taru gde je bio na raftingu. Za to vrijeme je posjetio i nacionalni park Piva, što je oduševilo zaposlene.

"Džoker u srcu prirode. Najbolji košarkaš svijeta (budimo realni, tako je) Nikola Jokić je i ovogodišnji dio svog slobodnog vremena odlučio da provede u srcu prirode. Park prirode Piva, na Trnovačkom jezeru. Jokara se odlučio za savršen 'beg' u prirodu, daleko od očiju javnosti. Kada igrač najbolje košarkaške lige na svijetu izabere Trnovačko jezero da 'napuni baterije', onda vam je jasno o kakvoj se slici radi", navodi se u objavi, na kojoj je sa nadzornikom Milošem.