Kamere uhvatile Nikolu Jokića sa bratom: Naslonio se na ogradu i gleda ono što mu je mnogo bitnije od NBA

Nikola Jokić je došao u Subotuci na "Dužijancu" kako bi gledao konjske trke u kojima učestvuju i grla iz njegove štale "Drim kečer".
Viđen je Nikola Jokić, a gde drugo nego na konjskim trkama. Zajedno sa bratom Nemanjom pojavio se na možda i najčuvenijoj srpskoj konjskoj trci Dužijanca u Subotici i kamere su ga uhvatile dok je čekao nastup jednog od svojih grla iz štale "Drim kečer" u Somboru.
Trostruki MVP NBA lige je cijelo ljeto iskoristio da se odmori od naporne sezone u Denveru, vidjeli smo ga na nekoliko lokacija u Srbiji i regionu. Pogledajte kako je izgledao na Dužijnci dok je čekao trku:
"Dužijanca. To je jedna konjska trka...", rekao je Nikola Jokić kada je Edinu Avdiću odgovarao na pitanje šta mu je najveći uspjeh. Dok se Edin hvatao za glavu, nastavio je Jokić: "Moj prijatelj je osvojio tu trku, to je u dva trčanja, tradicionalna trka u Subotici. Velika je trka. Prvi put je osvojio prije 30 godina, a prošle godine je osvojio sa mojim konjem. Lijepo priznanje za mene. To je možda moja najveća pobjeda u konjarskoj karijeri. Imao sam jednu pobjedu u Mađarskoj, Sprinter kup. Uz to i olimpijske igre, srebro".
Gdje je bio Jokić?
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Nikola Jokić nije samo u Subotici gledao konjske trke već je bio i u Adi, a zatim smo vidjeli da je kao i inače posjetio reku Taru gde je bio na raftingu. Za to vrijeme je posjetio i nacionalni park Piva, što je oduševilo zaposlene.
"Džoker u srcu prirode. Najbolji košarkaš svijeta (budimo realni, tako je) Nikola Jokić je i ovogodišnji dio svog slobodnog vremena odlučio da provede u srcu prirode. Park prirode Piva, na Trnovačkom jezeru. Jokara se odlučio za savršen 'beg' u prirodu, daleko od očiju javnosti. Kada igrač najbolje košarkaške lige na svijetu izabere Trnovačko jezero da 'napuni baterije', onda vam je jasno o kakvoj se slici radi", navodi se u objavi, na kojoj je sa nadzornikom Milošem.