Ko će biti novi trener Vojvodine? Evo kandidata za nasljednika Miroslava Tanjge

FK Vojvodina traži novog trenera nakon odlaska Miroslava Tanjge. Radomir Koković je prvi kandidat, ali nije i jedini...

Izvor: MN PRESS

FK Vojvodina i Miroslav Tanjga odlučili su da se rastanu već na početku ljeta. Nedovoljno dobri rezultati u Evropi, eliminacija iz Lige Evrope od Ferencvaroša, odnosno izvjesna od Ajaksa u Ligi konferencija, uticali su na to da Vojvodina traži novog trenera, prvi put poslije nešto više od godinu dana.

Na današnjoj utakmici protiv Crvene zvezde (19 časova) vodiće je Predrag Kandić, pomoćni trener u stručnom štabu Vojvodine, dok bi najvjerovatnije isti slučaj trebalo da bude i idućeg četvrtka protiv Ajaksa u revanšu u Amsterdamu.

Prvi kandidat - Radomir Koković

Vojvodina razmišlja da na mjesto trenera postavi zvanično najboljeg u prethodnoj sezoni Superlige Srbije. Radomir Koković je inače uspio da odvede Železničar iz Pančeva do četvrtog mjesta na tabeli, izborivši tako prvi put u istoriji kluba učešće u kvalifikacijama za Ligu Konferencija.

Koković je inače zadovoljan u Pančevu, ali jasno je da je Vojvodina klub većih ambicija i da bi iz tog razloga mogao da se nađe na "Karađorđu".

Najrealnije je da do dogovora dođe nakon što Vojvodina i Železničar odigraju svoje mečeve u Ligi konferencija, gdje bi u slučaju da Braga izbaci Pančevce - Koković "skrenuo" ka Novom Sadu. Prije toga dva kluba imaju i džentlmetski dogovor oko napadača Silvestera Džaspera koji bi tako mogao sa trenerom zajedno u Vojvodinu.

Stranac?

́ | Guille Abascal, destituido como técnico del@GranadaCF.



El conjunto nazarí cesa al técnico sevillano tras seis puntos en seis jornadas.pic.twitter.com/tJP2iAbvAo — Offsider (@Offsider_ES)September 20, 2024



Ideja o strancu na klupi Vojvodine za sada je samo to - ideja. Vladimir Jugović, savjetnik Dragoljuba Zbiljića, skrenuo je pažnju na mladog španskog trenera Giljerma Abaskala koji je slobodan u izboru nove sredine. Ima samo 37 godina i dugo je radio u mlađim kategorijama Sevilje, vodio je Lugano, Kjaso, Askoli, Volos, Bazel, Spartak iz Moskve i Granadu, ali je pitanje kako bi izgledao njegov period aklimatizacije na Superligu.

Zbog toga je vjerovatnije da će se Vojvodina (za sada) okrenuti nekim rješenjima koja bolje poznaju srpski fudbal, pošto je ekipa i pravljena tako ovog ljeta.

Jokanović ili povratnici?

Izvor: MN PRESS

Najveće srpsko trenersko ime koje bi moglo da sjedne na klupu Vojvodine je Slaviša Jokanović, nekadašnji fudbaler "stara dame" koji je bio dio šampionske generacije iz 1989. godine. Trenutno je bez angažmana poslije isteka ugovora u Al Nasru iz Emirata, ali kako se može čuti - i dalje čeka ponude iz inostranstva i nije skroz spreman da se vrati u domaći fudbal u kome je vodio tek Partizan na početku karijere.

Ne treba zaboraviti ni Milana "Mimu" Rastavca, od koga Zbiljić nije odustao iako prethodni mandat nije donio uspjehe kakvim su se nadali, a ni Božidara Bandovića koji je ostavio odličan utisak na "Karađorđu" prije odlaska.

Tu je i Zoran Vasiljević, doskorašnji trener IMT-a, koji je dugo radio u mlađim kategorijama Vojvodine i koji je prepoznat kao pravi navijač novosadskog kluba. Njegove emocije viđali smo često poslije utakmica sa Vojvodinom, tako da ni to ne treba isključiti u ovom trenutku.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:36 Težak poraz Vojvodine u Novom Sadu: Ajaks radio šta je hteo i pobedio 4:1 Izvor: Milutin Vujičić/MONDO Izvor: Milutin Vujičić/MONDO

(MONDO)