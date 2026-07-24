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"Navijači Zvezde, hoću sve da vas vidim na stadionu": Ovako je Osman Bukari najavio derbi Superlige

"Navijači Zvezde, hoću sve da vas vidim na stadionu": Ovako je Osman Bukari najavio derbi Superlige

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Povremeni reprezentativac Gane Osman Bukari poziva navijače na meč Crvena zvezda - Vojvodina.

Osman Bukari poziva navijače na utakmicu Crvena zvezda Vojvodina Izvor: FK Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde počeli su novu sezonu na spektakularan način - u prvom meču Superlige ubjedljivo su savladali Mačvu (5:0), a zatim su na međunarodnoj sceni deklasirali Larn (4:0) koji je šampion Sjeverne Irske. Najveći izazov u dosadašnjem dijelu sezone svakako će biti meč protiv Vojvodine u drugom kolu Superlige Srbije, zbog čega je igračima potrebna podrška.

Priliku da pozove navijače na stadion iskoristio je krilni napadač Osman Bukari, povratnik u srpski fudbal. Miljenik navijača Crvene zvezde nedavno se vratio u crveno-bijeli tabor na pozajmicu iz Poljske, a protiv Vojvodine će imati priliku i da se ponovo predstavi beogradskoj publici.

"Zdravo navijači Zvezde! Drago mi je što sam ponovo kod kuće, želim sve da vas vidim na utakmici u nedjelju protiv Vojvodine. Nadam se da ću sve navijače videti na stadionu. Ćao", rekao je Osman Bukari i tako uputio pozajmicu navijačima pred veliki derbi u domaćem prvenstvu.

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Osman Bukari najavljuje derbi Superlige, Crvena zvezda - Vojvodina
Izvor: FK Crvena Zvezda
Izvor: FK Crvena Zvezda

Crvena zvezda i Vojvodina su prethodnu sezonu završile na prve dvije pozicije u elitnom rangu srpskog fudbala, a isti timovi igrali su i finale Kupa Srbije. Takođe, Vojvodina je dva puta savladala beogradske crveno-bijele u prvenstvenim mečevima, pa je jasno da će tim Dejana Stankovića imati dodatni motiv.

Nakon prvog kola Superlige prvo mjesto na tabeli zauzima Crvena zvezda jer je ubjedljivo pobijedila Mačvu, a odmah na drugoj poziciji je Vojvodina koja je bila ubjedljiva protiv OFK Beograda. Na stadionu "Karađorđe" su postigli čak četiri gola protiv "romantičara" koji se nisu pokazali u pravom svjetlu.

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Tagovi

Osman Bukari fudbal FK Crvena zvezda FK Vojvodina Superliga Srbije

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