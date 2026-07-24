logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Boban Marjanović otišao na drugi kraj svijeta: Miško Ražnatović otkrio za koga će igrati

Boban Marjanović otišao na drugi kraj svijeta: Miško Ražnatović otkrio za koga će igrati

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Menadžer Miško Ražnatović objavio da je Boban Marjanović potpisao ugovor sa timom sa Filipina.

Boban Marjanović karijeru nastavlja na Filipinima Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Srpski košarkaš Boban Marjanović imao je pauzu u karijeri tokom koje se činilo da bi mogao i da prekine sa aktivnim igranjem, ali je to vrijeme očigledno prošlost za jednog od najviših igrača u Evropi. Sada je bivši centar Crvene zvezde krenuo u novu avanturu, jednu od najčudnijih u karijeri.

Iskusni centar igraće za tima sa Filipina i to na Tajvanu, ali samo tokom prestižnog turnira. Očigledno Filipinci imaju namjeru da osvoje ovo takmičenje, pošto su jedno od pojačanja pronašli u liku bivšeg NB košarkaša sa bogatim iskustvom na različitim nivoima košarke.

"Boban Marjanović je potpisao kratkoročni ugovor sa filipinskim timom SGA i predstavljaće ih na prestižnom Vilijams Džouns kupu u Tajvanu", napisao je na svom nalogu na društvenoj mreži "X" agent Miško Ražnatović.

Marjanović je profesionalnu karijeru počeo u Hemofarmu, a na pozajmici je igrao za Takovo prije nego što se preselio u Moskvu i potpisao za CSKA. Kao pozajmljeni igrač tog tima nosio je dres Žalgirisa, a zatim je obukao dres ekipe Nižnji Novgorod koja ga je poslala na pozajmicu u kragujevački Radnički. Preko Mege stigao je do Crvene zvezde, a zatim je započeo NBA karijeru nakon što se profilisao kao jedan od najboljih centara evropske košarke.

Tokom igranja u SAD Marjanović je nastupao za San Antonio, Detroit, LA Kliperse, Filadelfiju, Dalas i Hjuston. U evropsku košarku se vratio potpisivanjem ugovora za Fenerbahče, zatim je kratko igrao u Kini, pa ponovo stigao u ABA ligu gdje je obukao dres Ilirije - tima iza kojeg stoji porodica Dončić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Boban Marjanović košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC