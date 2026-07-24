Boban Marjanović otišao na drugi kraj svijeta: Miško Ražnatović otkrio za koga će igrati

Menadžer Miško Ražnatović objavio da je Boban Marjanović potpisao ugovor sa timom sa Filipina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Srpski košarkaš Boban Marjanović imao je pauzu u karijeri tokom koje se činilo da bi mogao i da prekine sa aktivnim igranjem, ali je to vrijeme očigledno prošlost za jednog od najviših igrača u Evropi. Sada je bivši centar Crvene zvezde krenuo u novu avanturu, jednu od najčudnijih u karijeri.

Iskusni centar igraće za tima sa Filipina i to na Tajvanu, ali samo tokom prestižnog turnira. Očigledno Filipinci imaju namjeru da osvoje ovo takmičenje, pošto su jedno od pojačanja pronašli u liku bivšeg NB košarkaša sa bogatim iskustvom na različitim nivoima košarke.

"Boban Marjanović je potpisao kratkoročni ugovor sa filipinskim timom SGA i predstavljaće ih na prestižnom Vilijams Džouns kupu u Tajvanu", napisao je na svom nalogu na društvenoj mreži "X" agent Miško Ražnatović.

Boban Marjanović has signed a short-term contract with the Philippine team SGA and will represent them at the prestigious William Jones Cup in Taiwan.#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)July 24, 2026

Marjanović je profesionalnu karijeru počeo u Hemofarmu, a na pozajmici je igrao za Takovo prije nego što se preselio u Moskvu i potpisao za CSKA. Kao pozajmljeni igrač tog tima nosio je dres Žalgirisa, a zatim je obukao dres ekipe Nižnji Novgorod koja ga je poslala na pozajmicu u kragujevački Radnički. Preko Mege stigao je do Crvene zvezde, a zatim je započeo NBA karijeru nakon što se profilisao kao jedan od najboljih centara evropske košarke.

Tokom igranja u SAD Marjanović je nastupao za San Antonio, Detroit, LA Kliperse, Filadelfiju, Dalas i Hjuston. U evropsku košarku se vratio potpisivanjem ugovora za Fenerbahče, zatim je kratko igrao u Kini, pa ponovo stigao u ABA ligu gdje je obukao dres Ilirije - tima iza kojeg stoji porodica Dončić.

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