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Novak Đoković: "Psujem na srpskom, za 20 godina svi su naučili"

Novak Đoković: "Psujem na srpskom, za 20 godina svi su naučili"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Srpski teniser Novak Đoković tvrdi da su navijači širom sveta naučili srpski jezik zbog njegovih psovki.

Novak Đoković o psovkama Izvor: Amazon Prime Video

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković godinama je važio za "nestašnog" jer je tokom svojih mečeva znao da polomi reket ili pocijepa majicu u kojoj igra, ali se to promenilo u finišu njegove karijere. Vjerovatno je i incident sa US opena, kada je izbačen sa turnira, uticala na to da svoje emocije iskazuje samo verbalno.

Više nema naglih pokreta, ali sada češće možemo da čujemo kako najtrofejniji teniser u istoriji psuje. Naporni mečevi koje igra tjeraju ga da se isprazni i pokaže emocije, a jedan od načina su psovke - koje Đoković povremeno upuće i dok gleda ka svom timu u boksu.

"To je način da se izbace emocije tokom mečeva", rekao je Novak Đoković nedavno i dodao:

"Jednostavno, ponekad ne možete da kontrolišete samog sebe i morate da sebi date oduška. Dok igrate prolazite kroz pravi rolerkoster emocija. Sami ste na terenu i zato morate sve sami i da rješavate. A tenis je veoma striktan sport".

Pošto je Đoković već dvadesetak godina svjetska zvijezda, više mu ne pomaže ni to što u većini slučajeva psuje na srpskom jeziku. Jednostavno, sada svi već znaju šta Novak Đoković izgovara kada god ga kamere prikažu u kadru tokom mečeva u kojima mora sebi da pomogne izbacivanjem negativne energije.

"Iako psujem na srpskom, za posljednjih 20 godina svi su naučili da razumiju moj jezik. Zato i dobijam opomene, kazne i slično.Mikrofoni su svuda oko vas, ne smijete da kažete ni jednu jedinu pogrešnu riječ", zaključio je Đoković.

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