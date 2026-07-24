Zrinjski se udaljio od trećeg kola u Evropi, Rožman: "Bićemo bolji, mirniji i efikasniji u revanšu"

Valur je u Rejkjaviku porazio igrače Simona Rožmana (1:0).

Izvor: EPA/Andreas Hillergren/TT NEWS AGENCY

Fudbaleri Zrinjskog uknjižili su protekle večeri neočekivan poraz na evropskoj sceni.

Izabranike Simona Rožmana je u Rejkjaviku porazila ekipa Valura (1:0), u prvom odmjeravanju snaga u okviru drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. "Plemići" su sada korak dalje od mjesta u narednoj fazi, u kojoj bi odmjerili snage sa boljim timom iz dvomeča švedskog GAIS-a i danskog Nordsjelanda, međutim još uvijek nema mjesta panici.

"Čestitam suparniku na pobjedi. Mislim da smo imali utakmicu većim dijelom pod kontrolom. Šteta, nas je danas možda koštala bolja realizacija. Mislim da smo imali, ne znam, 20 šuteva na gol. Ali dobro, imamo sedam dana da se u miru pripremimo. Znali smo, prva naša takmičarska utakmica, nekad ne ide sve kako bi smo htjeli. Međutim, kažem, većinom utakmice mislim da smo imali veoma dobru kontrolu i jedna nepažnja nas je koštala ovog pogotka. Mislim da su imali samo dva šuta u okvir gola, tako da znamo na čemu ćemo da radimo. Siguran sam da ćemo u drugoj utakmici puno bolji i mirniji, a pogotovo u završnici efikasniji", riječi su Rožmana, koji je pohvalno govorio o rivalu sa Islanda.

"Znali smo da je Valur kompaktna ekipa, igra tipičan nogomet, na polukontre, kontre, neka zatvorena varijanta, još im ova umjetna trava im omogućava da svaki naš dubinski naš bude predug. Nema šta, osjetili smo na svojoj koži da Evropa ne prašta. Međutim, siguran sam da ćemo na drugoj utakmici biti pogotovo u posljednjoj trećini mirniji, ali dosta toga je bilo na veoma visokom nivou. Hvala našim navijačima, baš svaka čast što su došli na tako daleki put. Isto hvala klubu na jednoj odličnoj organizaciji što se tiče samog puta. Nema šta, glavu gore i idemo dalje."

Revanš u Mostari igra se sljedećeg četvrtka.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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