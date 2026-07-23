Zrinjski poražen na Islandu: "Plemići" se ispromašivali u Rejkjaviku!

Fudbaleri Zrinjskog poraženi su od Valura na gostovanju u Rejkjaviku u drugom kolu kvalifikacija Konferencijske lige iako su bili dosta bolji rival od domaćeg tima.

Mostarski Zrinjski nije dobro počeo ovu sezonu u Evropi.

VALUR - ZRINJSKI 1:0 (0:0)

Mostarski "plemići" izgubili su od Valura u Rejkjaviku minimalnim rezultatom, a gol odluke postigao je Trigvi Haraldson poslije brzog kontranapada u 65. minutu.

Islanđani su veći dio meča bili u podređenom položaju u odnosu na izabranike Simona Rožmana, koji su od samog početka stvarali i promašivali prilike.

Pogađali su Mostarci dva puta okvir gola, stativu, pa prečku uz jedan pogodak Marija Ćužea je i poništen zbog ofsajda, a u nastavku se propisno ispromašivao kapiten Nemanja Bilbija, koji je propustio da realizuje tri stopostotne šanse.

Ipak, Zrinjski je pokazao da je kvalitetniji i narednog četvrtka bi trebao da to dokaže "Pod Bijelim brijegom" i prođe u narednu fazu takmičenja. A tamo će ih čekati bolji iz dvomeča švedskog GAIS-a i danskog Nordsjelanda.