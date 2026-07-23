Zrinjski poražen na Islandu: "Plemići" se ispromašivali u Rejkjaviku!

Fudbaleri Zrinjskog poraženi su od Valura na gostovanju u Rejkjaviku u drugom kolu kvalifikacija Konferencijske lige iako su bili dosta bolji rival od domaćeg tima.
Mostarski Zrinjski nije dobro počeo ovu sezonu u Evropi.
VALUR - ZRINJSKI 1:0 (0:0)
Mostarski "plemići" izgubili su od Valura u Rejkjaviku minimalnim rezultatom, a gol odluke postigao je Trigvi Haraldson poslije brzog kontranapada u 65. minutu.
Islanđani su veći dio meča bili u podređenom položaju u odnosu na izabranike Simona Rožmana, koji su od samog početka stvarali i promašivali prilike.
Pogađali su Mostarci dva puta okvir gola, stativu, pa prečku uz jedan pogodak Marija Ćužea je i poništen zbog ofsajda, a u nastavku se propisno ispromašivao kapiten Nemanja Bilbija, koji je propustio da realizuje tri stopostotne šanse.
Ipak, Zrinjski je pokazao da je kvalitetniji i narednog četvrtka bi trebao da to dokaže "Pod Bijelim brijegom" i prođe u narednu fazu takmičenja. A tamo će ih čekati bolji iz dvomeča švedskog GAIS-a i danskog Nordsjelanda.
- kraj -
90' Sudijska nadoknada
Još tri minuta do kraja.
89' ČUIĆ!
Nova šansa i nova odbrana golmana Valura.
84' Rožman izveo Bilbiju i Ćužea u finišu
Poslije promašaja kapitena je zamijenio Jurić, a umjesto Ćužea u igri je Šakota.
78' Žuti karton
Palson je zbog držanja rivala zaradio opomenu.
72' Još dvije prilike nije iskoristio kapiten Zrinjskog
Ovo nije veče Nemanje Bilbije, koji nije pogodio ni iz još dvije izgledne šanse.
69' Mijenja i Rožman
Dvostuka izmjena - Vranjković i Ilić su vani, a u igri Grbić i Avramović.
68' Četvorostruka izmjena u Valuru
Čak četvoricu igrača je promijenio trener Islanđana - u igri su Valson, Nakim, Antonson i Pedersen, a van terena su otišli Heimirson, Gardarson, Heimirson i Veseli.
67' Nevjerovatan promašaj Bilbije!
Kapiten Zrinjskog je poslije odbrane islandskog golmana sa pet metara šutirao pored stative! A onda je bijesan nogom udario u okvir gola!
65' GOOL!
Valur je kaznio propuštene šanse Zrinjskog i poveo 1:0. Poslije kontranapada Jonson je na ivici kaznenog prostora pronašao Haraldsona, koji je majstorski pogodio sami ugao gola Šubarića!
59' Zrinjski opet ima incijativu
"Plemići" žele pobjedu, ali i dalje nedostaje ključni pas koji bi otvorio šansu napadačima.
55' Prva promjena u Zrinjskom
Nalić je napustio teren, a ušao Vidović.
49' Ilić!
Dobra prilika za Zrinjski, ali je Ilić nonšalantno šutirao iz dobre pozicije.
46' Počelo je drugo poluvrijeme
Nastavljen je susret u Rejkjaviku.
- poluvrijeme -
Dobra partija Mostaraca, koji su dva puta pogađali okvir gola, jednom pogodili mrežu, ali se na odmor otišlo bez pogodaka zbog ofsajda Ćužea.
45' Šansa za Valur
Gardarson je promašio iz izgledne situacije pred golom Zrinjskog.
40' Islanđani su uspostavili ravnotežu
Poslije dosta dobre igre Zrinjskog, Valur je uspostavio terensku ravnotežu.
35' Dominacija Zrinjskog
"Plemići" se kolokvijalno rečeno igraju viktorije, ali i dalje je 0:0. Prethodno je i žuti karton dobio Veseli u timu domaćina.
30' Novi napad Zrinjskog
Kapiten Bilbija je pokušao, ali je izblokiran. Islanđani su u podređenom položaju.
28' Stativa, pa prečka i gol za Zrinjski, ali ofsajd
Stapić je pogodio stativu, a odbijanac je uz pomoć prečke pospremio Ćuže u mrežu Valura. Ipak, Mario je bio u ofsajdu i gol Zrinjskog je opravano poništen. U narednom napadu Moris je ponovo uzdrmao prečku nakon kornera!
20' Prvi šut u okvir gola
Haraldson je šutirao sa 20 metara, bez problema za golmana Zrinjskog.
15' Najbolja prilika
Šutirao je Stapić, ali je odbranio golman Valura.
9' Valur traži penal
Bjeloruski sudija je samo odmahnuo rukom.
3' Prva prijetnja Zrinjskog
Odmah su zaprijetili "plemići" ali nije bilo gola.
1' Počela je utakmica
Sudija iz Bjelorusije dao je znak za početak meča na Islandu.
Poznati su starteri
Valur: Šram, J. Jonson, Haraldson, Skoglund, Ejolfson, Heimison, Gardarso, Helsmison, Fridrison, Heldman, Veseli. Trener: Kristofer Brezel
Zrinjski: Šubarić, Stapić, Barišić, Morris, Vranjković, Ćuić, Ivančić, Ćuže, Nalić, Ilić i Bilbija. Trener Simon Rožman
Simon Rožman zna šta želiIzvor: MONDO/Dragan Šutvić
"Znamo šta želimo tamo napraviti i moramo biti pametni. Pred nama su dvije utakmice i ovo je tek prvo poluvrijeme. Zadovoljan sam onim što smo pokazali tokom priprema, ali sada počinje ono što svi najviše volimo. Želimo se dokazati tamo gdje je najvažnije", rekao je trenera "plemića" pred polazak na Island.
Bjelorusi dijele pravdu
Sudije večerašnjeg meča su iz Bjelorusije - glavni je Amin Kurgeli uz pomoćnike Jurija Komčanku i Viktara Hetsikaua, dok je četvrti arbitar Anton Lašuk.
U slučaju prolaska Zrinjski ide u Skandinaviju
Revanš u Mostaru protiv Islanđana igraće se pretposljednjeg dana jula, a bolji tim iz ovog dvomeča će u trećoj rundi ukrstiti koplja sa uspješnijom ekipom iz dva okršaja švedskog GAIS-a i danskog Nordsjelanda.