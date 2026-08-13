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Mao izabrao Vladana Milojevića: Zamijeniće legendu u Kini

Mao izabrao Vladana Milojevića: Zamijeniće legendu u Kini

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Vladan Milojević je predstavljen u Kini gdje je zamijenio Maoa Jijuna na mjestu trenera Šangaj Šenhue.

Vladan Milojević novi trener Šangaja Izvor: MN PRESS

Nekadašnji trener Crvene zvezde Vladan Milojević zvanično je predstavljen kao novi trener Šangaj Šenhue u Kini. On će na tom mjestu zamijeniti nekadašnjeg legendarnog fudbalera ovog kluba Mao Jujuna koji je od 2022. godine tim menadžer, ali je nakon otkaza za Leonida Slutskog preuzeo mjesto trenera.

Sada je upravo on izabrao srpskog stručnjaka da vodi ekipu koja ima dugu istoriju srpskih trenera. Prvo je 2000. godine Ljupko Petrović preuzeo klub, a nakon njega došao je Ilija Petković. Od trenera iz regiona Miroslav Ćiro Blažević i Dražen Besek vodili su ekipu, a kao treneri tu su bili kratko Nikolas Anelka, Žan Tigana i Kike Sančez Flores.

Prošle sezone tim iz Šangaja je bio drugi na tabeli, a osim domaćih igrača u sastavu ima Brazilce, Portugalca, Senegalca i napadača iz Ekvatorijalne Gvineje Luisa Asuea.

Šangaj je objavio da je ugovor Vladana Milojevića do 31. decembra 2028. godine, a zajedno sa njim dolaze Nebojša Milošević, Bojan Ofenbaher i Ivan Vučetić.

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