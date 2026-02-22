Gdje će Vladan Milojević? Ponude se nižu, on čeka onu pravu

Vladan Milojević navodno je odbio nekoliko ponuda koje su stigle na njegovu adresu posle rastanka sa Zvezdom.

Srpski trener Vladan Milojevićje bez angažmana još od decembra kada je napustio Crvenu zvezdu, ali mu se izgleda ne žuri sa novim poslom. Ipak, interesovanje za usluge stratega iz Aranđelovca i te kako postoji. Kako prenosi "Meridian sport", Milojević je odbio nekoliko ponuda ove zime i ne bi bilo iznenađenje da ponovo krene put Bliskog istoka.

Kako se navodi, još uvijek nije došla ponuda koja bi zadovoljila nekadašnjeg trenera Zvezde, ni sa finansijskog ni sportskog aspekta. U svakom slučaju, Milojeviću je dobro došla pauza nakon turbulente polusezone na Marakani.

Crveno-bijeli su imali nekoliko kikseva u prvenstvu, dok im je u Evropi išlo dobro, pa je tako Milojević ostavio utaban put nasljedniku Dejanu Stankoviću. Isto je bilo i prije nekoliko godina kada je Milojević poslije Zvezde otišao na Bliski istok i preuzeo Al Ahli. Vidjećemo gdje će ga put odvesti ovog puta.

Milojević je Zvezdu tri puta uveo u grupnu fazu Lige šampiona i dva puta u grupnu fazu Lige Evrope, ove sezone je praktično obezbijedio evropsko proljeće, ali je očigledno došlo do zasićenja što je rezultiralo prevremenim rastankom.

Crveno-bijeli su pod njegovim vođstvom osvojili četiri šampionske titule i dva Kupa Srbije, čime je kupio status jednog od najboljih trenera u istoriji Zvezde.