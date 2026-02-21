Tim Crvene zvezde za 178. vječiti derbi: Dejan Stanković će gađati slabu tačku Partizana

Zvezda i Partizan igraju 178. prvenstveni derbi, a Dejan Stanković napada rivala snagama koje su mogle da se odmore tokom meča u Lilu. Jednog igrača spremio je za napad na poziciju koja je veliki problem crno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će u nedjelju (17.00) dočekati Partizan u najvećoj utakmici srpskog fudbala, 178. vječitom derbiju, nastavljajući jak tempo u ritmu Lil - Partizan - Lil, četvrtak - nedjelja - četvrtak. Crveno-bijelima će to biti pet utakmica u posljednjih 15 dana, a iako Dejan Stanković tvrdi da fudbaler može da izađe na derbi samo dan poslije odigrane utakmice, sigurno je da će praviti izmjene u odnosu na četvrtak i Francusku.

Najavio je Zvezdin trener još prije nekoliko dana da utakmice protiv Lila i Partizana posmatra kao jednu cjelinu i da za tih 270 minuta pravi plan koji bi nekoga mogao da iznenadi. "Za mene neće biti iznenađenja u startnoj postavi, za javnost možda hoće", rekao je Stanković dan pred meč i izazvao novinare da ponovo pokušaju da pogode na šta i na koga misli. Pa, da probamo.

Mjesto golmana sigurno će zauzeti neprikosnoveni Mateuš Magaljaeš (33), koji je tokom čitave sezone jedan od najboljih igrača Zvezde. U Lilu nije imao mnogo posla, a i da su ga Francuzi stavili na muke, opet bi branio derbi, tako je to sa golmanima. Pogotovo kada su tako dobri kao Zvezdin Brazilac.

Komandant nosi broj "33"

Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved

Što se tiče posljednje linije, Zvezda će izvjesno napraviti promjene. Iako su bili fantastični u Francuskoj, Rodrigao i Frenklin Tebo Učena će se preseliti na klupu za rezerve. Pored Strahinje Erakovića (25) igraće Miloš Veljković (30), a ideja Dejana Stankovića očigledno je da ima više srpskih fudbalera na terenu u utakmici koja se u Srbiji najviše računa.

Što se tiče bekova, Seol Jung Vu (27) i Nair Tiknizjan (26) vratiće se nazad i igraće kao klasični bekovi, za razliku od prethodnog meča - na kojem su bili ofanzivniji zbog Zvezdine postave sa tri štopera.

Mjesto u veznom redu zauzima Rade Krunić (32), Zvezdin broj "33", koji je tokom čitavog proljećnog dijela pokazao da je najbitniji igrač Crvene zvezde. Njegov kvalitet i iskustvo koje je donio iz Serije A blago su crveno-bijelih, a očekuje se da i derbi protiv Partizana odigra u svom stilu - ponekad krvavih koljena, ponekad elegantno kao dirigent filharmonije, u zavisnosti od situacije na terenu.

Veliko je pitanje ko će igrati pored Krunića. Za sada, čini se da je mjesto ofanzivnijeg igrača u defanzivnom dijelu veznog reda određeno za Vasilija Kostova (17). Najtalentovaniji fudbaler Crvene zvezde bi plesom na mestu centralnog veznog sebi dodatno podigao cijenu i natjerao evropske klubove da još jače pokucaju na vrata generalnog direktora Zvezdana Terzića. Kostov će sigurno u startnu postavu, mada je dilema da li će biti centralni ili ofanzivni vezni - bliži je mjestu pored Krunića

Lučić se pita, Magika čeka istorija

Izvor: DT/© MN press, all rights reserved

Veliki uticaj na tu odluku ima i Vladimir Lučić (23), iako to zvuči čudno. Krilni napadač Crvene zvezde ne može da igra protiv Lila zbog kartona, pa bi na derbiju mogao da ponovo zapne kao u Lilu, da bi odmorili neki drugi igrači. Ako Lučić zauzme mjesto na lijevoj strani terena, iza napadača će igrati Aleksandar Katai (35), koji je svojim nastupima i golovima pisao istoriju vječitih derbija.

Zvezdin Magiko igrao je čak 27 puta protiv Partizana za Vojvodinu i Zvezdu, ostvario u tim mečevima čak 15 pobjeda, uz osam remija i samo četiri poraza. Donosio je trofeje, postigao čak sedam golova protiv crno-bijelih i pet puta bio strijelac u vječitim derbijima. Ako bi bio strijelac, šestim golom u derbijima prestigao bi Stjepana Bobeka i Dušana Savića i izjednačio se sa Ivanom Toplakom i Momčilom Mocom Vukotićem na "vječnoj" listi strijelaca.

Ovusu debituje, Stanković ga čuvao za ovo

Izvor: MN PRESS

Na desnoj strani terena treba očekivati debitanta Daglasa Ovusua (19), koji nije ulazio na teren u Francuskoj, jer se spremao za ovaj meč. Dejan Stanković u njemu vidi izuzetnu pretnju po odbranu Partizana, posebno jer crno-bijeli imaju velikih problema na mjestu lijevog beka i tamo prinudno igra Milan Roganović. Prilazak kaznenom prostoru Kataija i Kostova, koji vole da probaju svoj šut i golmana, ostavili bi Partizanovov Crnogorca bez pomoći protiv napadača iz Gane, koji bi to silno htio da iskoristi.

Za kraj, mjesto startera obezbijeđeno je u napadu i za Marka Arnautovića (36), koji je u Lilu promašio dvije velike prilike da pobjeda bude ubjedljivija. Ne treba ni govoriti koliko bi za rekordera među strijelcima u dresu Austrije značili golovi Partizanu - u timu Dejana Stankovića, pred očima sinova Siniše Mihajlovića, u dresu kluba za koji navija...

Dakle, da rezimiramo, očekivani sastav Crvene zvezde čine: Mateuš - Seol, Eraković, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Kostov - Ovusu, Katai, Lučić - Arnautović

Bonus video:

Pogledajte 00:30 Navijači Lila protiv Crvene zvezde Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO, Dušan Ninković)