"Spremni smo za derbi kao da sutra ne postoji": Ovako je Stanković najavio meč protiv Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda i Partizan igraju u nedjelju od 17 časova, a Dejan Stanković je najavio taj meč.

Dejan Stanković najavio vječiti derbi Izvor: Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković govorio je o pobjedi protiv Lila, narednom meču protiv istog tima, treneru Partizana Nenadu Stojakoviću, sinovima Siniše Mihajlovića i najvažnije od svega - meču protiv crno-bijelih koji se u nedjelju igra na Marakani (17 časova).

"Mi smo u Lilu odigrali dobru utakmicu, ali ništa nismo završili. Samo smo započeli seriju četvrtak-četvrtak. Niko ne garantuje da neće biti duplo teže protiv Lila ovdje. Sa nogama smo na zemlji. Ranije smo napravili plan kako da svi daju doprinos. Sigurno će biti promjena. Želimo da održimo visok ritam. Derbi ne treba komentarisati, to je svetinja srpskog fudbala. Igrao sam nekoliko, bio sam trener u nekoliko. Svaki je nosio svoju priču, nisu bili ni slični", počeo je Stanković.

Zatim se osvrnuo na derbi sa Partizanom.

"Vratio bih se na važnost derbija. Tu nema kalkulacija, nema ko je slabiji, ko je jači. U derbiju daješ sve. Tako će biti i sutra. Derbi će biti teža utakmica nego Lil, niko ne može da me ubijedi drugačije. Spremamo se kao da je finale, kao da sutra ne postoji. Sa nogama na zemlji. to je jedna utakmica u nizu koja nas vodi do cilja", rekao je Stanković.

Mogla bi Zvezda da zaigra sa tri štopera protiv vječitog rivala.

"Mogu da kažem da sam srećan što imam takav profil igrača. Možda bih volio da imam jednog ofanzivnijeg. Prezdovoljan sam igrom, fokusom, koncentracijom. Bila je to čvrsta formacija, ali imamo i profil igrača za to. Svaka utakmica je posebna, svaki tim ima svoje zamisli. Tako nam se poklopilo u Lilu, svaka čast stručnom štabu i igračima. ali, Lil neće imati veze sa formacijom i nastupom u derbiju. Ovo će biti posebno spremljeno i adaptirano", rekao je Stanković, a zatim prokomentarisao i mogući sastav.

"Radili smo na tome da će neko izdržati 270 minuta. Neko će morati, zato su fudbaleri Zvezde. Ako hoćeš da igraš, moraš da budeš spreman. Nije mi teško, prezadovoljan sam. Imati takvu mogućnost, boriti se za prvo mjesto, igrati Evropu, pisati istoriju. Nama je to dobro. Gledaćemo to tako", rekao je Stanković.

Izvor: Profimedia

Za kraj, prisjetio se i velikog Siniše Mihajlovića.

"Sve ono što radim, čime se bavim, kako se bavim... Gledam da se uvijek sjećam Siniše. On je uvijek tu. teško je prepričati, ali znam šta čuvam u sebi. On će uvijek biti prisutan na Marakani, biće tu Dušan i Nikolas. Prezime Mihajlović će uvijek okruživati Marakanu", rekao je Stanković.

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan Dejan Stanković vječiti derbi Superliga Srbije

RK BORAC