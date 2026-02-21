logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nije prednost kad oni imaju toliko igrača": Ovako je Nenad Stojaković najavio derbi protiv Zvezde

"Nije prednost kad oni imaju toliko igrača": Ovako je Nenad Stojaković najavio derbi protiv Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda i Partizan igraju u nedjelju od 17 časova, a Nenad Stojaković najavio meč protiv najvećeg rivala.

Nenad Stojaković najavio vječiti derbi Izvor: YouTube/FK Partizan Belgrade

Trener Partizana Nenad Stojaković najavio je 178. prvenstveni meč protiv Crvene zvezde, koji se u nedjelju od 17 časova igra na stadionu Crvene zvezde. Pored njega, navijače Partizana su na stadion "Rajko Mitić" pozvali prvotimci Vanja Dragojević i Milan Vukotić, koji su imali i poseban stajling za tu namjenu.

"Moj prvi, 178. derbi... Mi smo u ovoj utakmici od meča sa Spartakom. Ja lično, a momci nakon dva dana odmora. Već smo na Marakani. Oni su dominantni, šampioni su 7-8 godina, ali mi smo spremni. Idemo tamo da pobijedimo", rekao je Stojaković.

Kako je rekao, to što Crvena zvezda u sedam dana ima tri teške utakmice nije nikakva prednost zbog "širokog rostera" koji imaju, tako da očekuje sasvim drugačiji tim u odnosu na Lil: "Veliki je to igrački kadar, sa mnogo kvalitetnih igrača. Jedan tim je igrao u Lilu, drugi će vjerovatno u derbiju. Imaju tri utakmice u sedam dana, ali nema neke velike prednosti kada oni imaju veliki igrački kadar."

Podsjetimo, Crvena zvezda u predstojeći derbi ulazi sa prednošću od jednog boda na tabeli, a prema riječima Stojakovića - koji god rezultat da vidimo, neće odlučiti prvenstvo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan FK Crvena zvezda Superliga Srbije vječiti derbi Nenad Stojaković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC