"Sanjam nasmijanog Mihu kako ga grlim i ljubim": Ispovijest Dejana Stankovića o kumu Siniši gađa pravo u srce

"Sanjam nasmijanog Mihu kako ga grlim i ljubim": Ispovijest Dejana Stankovića o kumu Siniši gađa pravo u srce

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković ne može da se pomiri da nema njegove najveće podrške i prijatelja.

Dejan Stanković o Siniši Mihajloviću Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković ne može da preboli smrt velikog prijatelja i kuma Siniše Mihajlovića. Često ističe koliki uticaj je imao na njegovu karijeru, a tokom gostovanja u emisiji "Stoperka" na Blic TV, otkrio je da ga često sanja.

Najveću podršku pružio mu je u Laciju gdje je Siniša imao status lidera, a bio je i ključni faktor u odluci da preuzme ulogu prvog trenera u Sampdoriji.

"Siniša, ja nisam nikada upoznao takvog čovjeka, što je situacija teža to je bio jači. Okretao je situacije koje su nemoguće. Znao je da trpi, a znao je da vrati. Da znam... 20. februar - da. Ja mogu biti dobar sagovornik u vezi sa Sinišom, ali moj prijatelj i drugi gost (Miroslav Tanjga) mislim da može da razloži na sitne detalje. Siniša je umio da govori koliko smo proveli u karantinu, zajedno smo igrali u Laciju. Bio je devet godina stariji. Govorio je, više spavam sa Dekijem nego sa Arijanom u sobi", rekao je Stanković.

"Kada sam došao u Lacio raširio je krila, tada sam postao nedodirljiv. Imao sam njega. Već je bio iskusan, imao je 30-ak godina, ne da mi je pomogao, sada je postalo nezahvalno da pričamo. Šta smo sve prošli, putovanja, karantina, krstio mi je sva tri sina, ja sam njegovog Dukija koji najviše liči na njega. Ne mogu da se pomirim s time da ga nema, za mene to nije realnost",  rekao je emotivni Stanković.

Otkrio je kako ga često sanja, a njegove riječi su i više nego potresne.

"Mnogo ga sanjam i to realno, jakog, nasmijanog. Prije par dana sam sanjao da ga grlim sa leđa, ljubim ga, on mi klima glavom, i govorim mu 'fališ', a on klima glavom kao da govori 'znam'. Sanjao sam i da smo na pripremama, njemu sve stvari pod konac, a meni majica prljava i žurimo. On me vrijeđa i govori 'Hajde mali, treba da krenemo' i zeza me. Drago mi je da mi često dolazi u san", rekao je trener Zvezde.

Siniša bi 20. februara proslavio svoj 57. rođendan, ali nije uspio da se izbori sa agresivnom leukemijom od koje se razbolio 2019. godine, a najvažniju bitku izgubio je 16. decembra 2022. godine. Njegov nesalomivi i duh živi kroz legendu i priče poput ove koju je sa javnosti podijelio Dejan Stanković.

Tagovi

Dejan Stanković Siniša Mihajlović

