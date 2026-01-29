Stankovića na "Marakani" dočekali sa likom Siniše Mihajlovića

Crvena zvezda igra sa Seltom u posljednjem kolu Lige Evrope, a na tribinama smo vidjeli zastavu sa likom Siniše Mihajlovića.
Dejan Stanković se vratio na klupu Crvene zvezde pobjedom u dalekom Malmeu, a tek onda je stigao na "Marakanu". Igraće protiv Selte za prolazak u osminu finala direktno, a na tribinama će vidjeti divnu sliku
Navijači Crvene zvezde su na severnu tribinu iznijeli novu zastavu, na kojoj je bio lik Siniše Mihajlovića. Pogledajte i kako je to izgledalo pred početak utakmice:
Siniša Mihajlović nije sreo Sinišu Mihajlovića u Zvezdi, ali jeste bukvalno na svim ostalim mjestima na kojima je nastupao. Prvo ga je dočekao u Laciju gdje su godinama bili zajedno, a onda su dijelili svlačionicu u Interu. U toku cijelog tog perioda su zajedno bili i reprezentativci Jugoslavije.
Siniša Mihajlović je nakon sjajne igračke karijere u kojoj je osvajao titule sa Vojvodinom, Crvenom zvezdom, Laciom i Interom imao i sjajnu trenersku karijeru. Nažalost je preminuo je 16. decembra u 54. godini od posljedica kancera.
(MONDO, N.L.)
