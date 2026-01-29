Strašan peh za Zvezdu: Bez kapitena na Seltu, ovo sve mijenja

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković neće moži da računa na Mirka Ivanića.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju ekipu Selte u 8. kolu Lige Evrope, a nekoliko sati pred početak utakmice stižu loše vijesti sa Marakane. Trener Dejan Stanković neće moći da računa na lidera tima Mirka Ivanića, prenosi "Sportklub".

Kako se navodi, iskusni vezista je u finišu poslednjeg treninga uoči meča doživio povredu koja ga je eliminisala iz konkurencije za utakmicu. Kapiten je bio planiran kao starter, ali izgleda da će umjesto njega meč početi Aleksandar Katai.

Novi peh za Ivanića

Tek što se oporavio od povrede i vratio za meč protiv Malmea u Švedskoj, Ivanić je doživio novi peh. On je preskočio veliki dio priprema kada je u Antaliji obnovio povredu lista noge, koja ga hronično muči duže vrijeme. Nije poznato da li je i ovog puta u pitanju ista povreda i koliko će vremena provesti van terena, ali će Stanković definitivno morati da promijeni taktičke zamisli.

Ivanić je protiv Malmea odigrao 16 minuta, da li ga je prevremen povratak koštao ili je u pitanju neka druga povreda biće poznato u toku dana...