Aleksandar Stanojević srušio moćni Fenerbahče i odlučio prvaka Turske?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Aleksandar Stanojević sa Karagumrukom pobijedio moćni Fenerbahče i nanio mu jedan od najbolnijih poraza u sezoni. Galatasaraj će mu biti dugo zahvalan!

Aleksandar stanojevic pobijedio fenerbahce sa karagumrukom Izvor: Cemal Yurttas / AFP / Profimedia

Srpski trener Aleksandar Stanojević ostvario je sa svojim Karagumrukom veliku pobjedu protiv Fenerbahčea (2:0) u turskoj Superligi. Ekipa bivšeg trenera Partizana nanijela je tek drugi poraz favoritu i napravila veliku uslugu Galatasaraju, koji sada na vrhu ima poen više od Fenera uz odigranu utakmicu manje.

Karagumruk je i poslije ovog trijumfa ostao na začelju tabele, ali sa velika tri boda na svom kontu i upravo tolikim zaostatkom za pretposljednjim Kajzerijem, kao i četiri poena minusa za Kasimpašom.

Stanojevićev tim slavio je golovima Bartuga Elmaza u 15. i Seržinja u 45+1. minutu, a u drugom dijelu meča za Karagumruk je zaigrao i pozajmljeni fudbaler Crvene zvezde Šavi Babika. Na drugoj strani, u skupocjenom timu Fenerbahčea igrali su asovi poput Ngoloa Kantea, Marka Asensija, Freda, Matea Genduzija...

Kako sada stoji Karagumruk?

Aleksandar Stanojević (52) preuzeo je Karagumruk 1. januara, a u poslednjih šest kola ostvario po dvije pobjede i remija, uz dva poraza. Iako je tokom zime uveliko otpisivan, njegov tim se definitivno vratio u aktivnu borbu za opstanak u ligi.



