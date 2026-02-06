logo
Stanojević okuplja bivše igrače Crvene zvezde: Dvojicu već doveo, treba mu i treći za opstanak

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Bivši trener Partizana Aleksandar Stanojević u turski Karagumruk dovodi bivše fudbalere Crvene zvezde.

Aleksandar Stanojević u turski Karagumruk dovodi bivše fudbalere Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler i trener Partizana Aleksandar Stanojević nedavno je preuzeo turski Karagumruk, najslabiji tim tamošnjeg šampionata, a ubrzo su u tim počela da stižu i pojačanja. Zanimljivo, namjera nekadašnjeg člana crno-bijelih je da se za opstanak u elitnom rangu turskog fudbala bori okružen bivšim fudbalerima Crvene zvezde.

Krilni napadač Šavi Babika već je stigao u tim na pozajmicu, nakon što u Beogradu nije uspio da dokaže svoj kvalitet. Crvena zvezda nije dobila mnogo od ofanzivca koji je skupo plaćen Tuluzu, pa se nada da će on pronaći formu u Turskoj, gdje će biti jedan od glavnih aduta Karagumruka. Pored njega će biti još neka dobro poznata lica...

Nakon što ga je španski stručnjak Rafael Benitez precrtao u Panatinaikosu, novi fudbaler Karagumruka postao je lijevi bek Filip Mladenović. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i povremeni reprezentativac stiže kao veliko pojačanje u borbi za opstanak, a u Tursku donosi i ogromno iskustvo. Karijeru je počeo u Borcu iz Čačka, a nakon Crvene zvezde igrao je za BATE Borisov, Keln, Standard iz Liježa, Lehiju iz Gdanjska, Legiju iz Varšave i Panatinaikos.

Za seniorsku reprezentaciju Srbije odigrao je 34 utakmice, a bio je akter Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine i Evropskog prvenstva u Njemačkoj 2024. godine. Nacionalni tim nije ostvario uspjehe na tim takmičenjima, a turniri nisu bili loši za Mladenovića - odigrao je ukupno četiri utakmice.

Nakon Babike i Mladenovića, Aleksandar Stanojević bi u Turskoj mogao da dobije i Pitera Olajinku! Još jedan bivši fudbaler Crvene zvezde posljednjih nekoliko mjeseci nema klub, pošto je sa srpskim šampionom raskinuo ugovor u toku jesenjeg dijela. Tada ni Crvena zvezda ni Piter Olajinka nisu bili zadovoljni saradnjom, a sada bi Nigerijac kod bivšeg trenera Partizana mogao da potraži formu.

Ekipa Karagumruka trenutno je posljednjeplasirana na tabeli turskog šampionata, sa samo devet osvojenih bodova na 20 mečeva. Najbliži tim bježi čak šest bodova ekipi Aleksandra Stanojevića, dok je bezbjedna zona na devet bodova udaljenosti. Aleksandar Stanojević je do sada predvodio Karagumruk na pet mečeva - ima remi i poraz u grupnoj fazi Kupa Turske, kao i tri uzastopna poraza u prvenstvu.

Karagumruk Filip Mladenović Piter Olajinka Aleksandar Stanojević Turska Superliga

