Olajinka ucjenjivao Zvezdu, Milojević ga dvaput ponizio: Evo zašto je raskinut ugovor sa Nigerijcem

Raskinut je ugovor Crvene zvezde i Pitera Olajinke, koji sada može da traži novi klub za nastavak karijere.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će u nastavku sezone biti bez Pitera Olajinke, jer je sa ofanzivcem iz Nigerije sporazumno raskinut ugovor! Crveno-bijeli nisu bili zadovoljni njegovom formom na početku nove takmičarske godine, a nigerijski fudbaler poželio je da promijeni sredinu nakon što nije uspio da se nametne za veću minutažu u uvodnoj fazi sezone.

Olajinka je nastupio na deset utakmica u novoj sezoni, ali je on bio epizodista u prvom timu Crvene zvezde. Iako je djelovalo da je po karakteristikama idealan profil igrača za sistem Vladana Milojevića, Nigerijac nije uspio da se vrati na nivo od prije povrede, pa je šansu u ekipi Zvezde dobijao tek na kašičicu - umjesto da je koristi i nametne se, on je često bio najloiji igrač na terenu.

Ostaće zabilježeno da je Olajinka dobio 136 minuta na četiri utakmice u prvenstvu, 120 minuta na četiri meča kvalifikacija za Ligu šampiona i tek 10 minuta na dva meča u Ligi Evrope. Protiv Seltika je odigrao minut, protiv Porta devet minuta i obilježio ih jednim katastrofalnim prijemom lopte pred golom portugalskog velikana.

Bio je to samo jedan od izuzetno loših poteza Pitera Olajinke. Vladan Milojević ga je protiv Pafosa u Beogradu izveo iz igre nakon 32 minuta, jer je Crvena zvezda imala ogromnih problema da organizuje napade, a njegova pomoć odbrani nije bila dovoljna. Takođe, Vladan Milojević je protiv Radničkog iz Niša izveo Pitera Olajinku u 43. minutu meča, kada je primetio da ofanziva njegovog tima ne funkcioniše.

Izlazak iz igre prije poluvremena često se smatra ponižavajućim za fudbalera, a Piteru Olajinki se ove sezone to desilo dva puta. Drugi put je reagovao veoma burno. Iako nije bio povrijeđen, Milojević ga je poslao na klupu u finišu prvog dijela meča u Nišu, nakon čega je Nigerijac bijesno skinuo dres prije nego što je stigao da se pozdravi sa ostatkom tima. Možda je bio bijesan zbog izmjene, možda zbog nemoći na terenu...

Na gostovanju Partizanu, koje je Crvena zvezda riješila u svoju korist (2:1) Olajinka uopšte nije bio u sastavu, a na gostovanju Lehu u Poznanju gde su crveno-bijeli blistali (3:1), Piter je dobio tek 15 minuta. Kako se te dvije utakmice smatraju za najbolje u ovoj sezoni Crvene zvezde, jasno je da Olajinka nije imao pretjerani uticaj na igru tima.

Na kraju, Crvena zvezda i Piter Olajinka se rastaju poslije skoro dvije i po godine, 65 mečeva, 15 golova, 10 asistencija i jedne teške povrede koja mu je obilježila period u Beogradu. Umjesto da postane evropsko oružje Baraka Bahara ili omiljeni fudbaler Vladana Milojevića, Nigerijac neslavno završava epizodu u crveno-bijelom taboru, a utisak je dodatno pokvario temperamentom.

Kako je Olajinka ucjenjivao Zvezdu?

Nigerijski fudbaler prethodnog ljeta je imao veliku želju da napusti Crvenu zvezdu i vrati se u Slaviju iz Praga, a tada nije birao sredstva. Kada je čuo za interesovanje češkog tima, u kojem je bilježio najbolje partije u karijeri, Olajinka je promijenio ponašanje i počeo da pokazuje "bubice" koje se nisu svidjele nikome u Beogradu.

Slavija je tada nudila 1,5 miliona evra, Crvena zvezda tražila čak četiri i klubovi nikako nisu mogli da se nađu. Tada se u priču uključila i njegova supruga, koja je navodno bila jako vezana za Prag, a zapravo... Postojali su određeni problemi sa njenim boravkom u Srbiji, koje je Crvena zvezda morala da rešava u hodu, pre nego što porodica Pitera olajinke bude deportovana preko granice.

Zvezda je na kraju odbila da proda Olajinku Slaviji, iako je djelovalo da će se klubovi naći na cifri od oko 2.000.000 evra. Umjesto toga, protiv ofanzivca iz Nigerije pokrenut je disciplinski postupak, jer je on promijenio pristup profesionalnim obavezama koje je imao u klubu. Situacija se kasnije popravila, ali ga je povreda odvojila od terena na duži period i nikada nije uspio da se vrati na nivo koji je imao kada je stigao u klub.

(Dušan Ninković - mondo.rs)

